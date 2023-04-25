Kılıçdaroğlu: Çok zenginleştiler, fakir fukarayla alay ediyorlar

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik” açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin soğan fiyatı konusunda “Git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle” sözleri üzerine başlayan tartışmalara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık.

“SARAYLILAR İSE ZENGİNLEŞTİ. ÇOK ZENGİNLEŞTİ. ARTIK FAKİRLE FUKARAYLA ALAY EDİYORLAR. SOĞAN, PEYNİR, YAĞ ONLAR İÇİN KOMİK ŞEYLER”

Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik.” (ANKA)