Kılıçdaroğlu: Can Atalay’ı derhal serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve hala cezaevinde tutuklu olan Can Atalay için; “Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın” açıklamasını yaptı.

TBMM 28’inci Dönem, geçtiğimiz cuma günü Genel Kurul’da yapılan Ant İçme Töreni ile başladı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Marmara Cezaevi’nde tutuklu olduğu için törene katılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atalay’ın durumu ile ilgili Twitter hesabında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın.” (ANKA)