Kılıçdaroğlu: Buğday taban fiyatı en az 13 TL olacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size söz. Buğday taban fiyatı, fark primi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçilmesi durumunda buğday taban fiyatının 13 TL olacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size söz. Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım.” (ANKA)