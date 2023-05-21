Kılıçdaroğlu: Bu videomu her yerde paylaşın!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada… Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin” notuyla Twitter hesabından yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda; “10 milyon Suriyeli yetmedi; 10-20 milyon Suriyeli daha mı gelsin? Unutma o oyunu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bugün yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, “Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada… Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin” notuyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10-20 milyon Suriyeli dahası mı gelsin? Unutma, o oyunu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.”

(ANKA)