Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
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Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız halkım” dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Yüzde 60’lar ile başlayan kurgu şu anda 50’nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız halkım. YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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