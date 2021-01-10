Kılıçdaroğlu: Biz hiçbir partinin iç işine karışmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin, “Olabilir, biz hiçbir partinin iç işine karışmayız. O konuda yapılan açıklamalar var. Sizler gazeteciler olarak ne kadar büyük bir dikkatle izliyorsanız, biz de o kadar büyük bir dikkatle izliyoruz” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin yıpranma hakkı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği iptal kararının ardından hükümetin yeni bir düzenleme yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Eski düzenlemeyi aratmıyor. Dolayısıyla biz yine CHP olarak sizin hakkınızı savunmak için yeniden AYMye başvuracağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde medya konusunda 10 maddelik düzenleme yapacaklarını söyleyerek, “Bu 10 madde hayata geçirildiğinde gazetecilerin güvencesi olacak” diye konuştu.

‘ONLARIN HEDEFİNDE CHP VAR’

Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

“Türkiye’nin çok ağır bir gündemi var. İşçinin, emeklinin, esnafın sorunu var. Milyonlarca insan işsiz. Bütün bunlara baktığınızda Türkiye’nin gerçeklerini halktan gizlemek için yapay gündem oluşturuyorlar. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Bunlar bizim gündemimiz değil. İstanbul İl Başkanının gündemi de benim gündemim de bütün arkadaşlarımın gündemi de işsizlik. Bizim sorunumuz bu, onların gündemi ayrı. Onlar çünkü Türkiye’yi unuttular. Onların hedefinde sadece ve sadece CHP var. Çünkü CHP’nin doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar.”

‘DİKKATLE İZLİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesine ve ziyarette seçim ittifakının gündeme gelmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Olabilir. Biz hiçbir partinin iç işine karışmayız. O konuda yapılan açıklamalar var. Sizler gazeteciler olarak ne kadar büyük bir dikkatle izliyorsanız, biz de o kadar büyük bir dikkatle izliyoruz. Erdoğan gideceğini görüyor, biliyor zaten. Acaba nasıl kurtulabilirim, nasıl iktidarımı sürdürebilirim? Buradan söyleyeyim, zulüm ile iktidar olunmaz. Zulüm ile iktidar olanın sonu erken gelir. Yoksulluğun en fazla olduğu yerler, AK Parti’ye en fazla oyun çıktığı yerler. Onların hakkını hukukunu kim savunuyor? Biz savunuyoruz. O savunamıyor.”

‘HERKESİ TERÖRİST İLAN EDİYORSUNUZ’

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Erdoğan’ın gündemi çok farklı, Erdoğan’ın gündeminde Türkiye yok zaten. Ne yaptılar bu öğrenciler? Şiddet mi uyguladı? Hayır, müzikle eylem yapıyorlar. Şunu sormak gerekir, ya bu öğrenciler ne istiyorlar? Bunlar bizim çocuklarımız. Neden bu rektörün atanmasından rahatsızlar?

Asıl devleti yöneten bir kişinin bu soruyu sorması lazım, ama bu soruyu sormuyorsunuz, herkesi terörist ilan ediyorsunuz. Çaresizlik buraya getirdi. O üniversitede sadece öğrenciler mi, hocalar da istemiyorlar. Oturup siyaset kurumunun düşünmesi lazım, ‘biz burada bir hata mı yaptık, eksikliğimiz mi oldu’ diye. Öğrencilerin hepsi serbest bırakıldı, üniversitenin kapısına kelepçe taktınız, bu fotoğrafı bütün dünya gördü. Bunlar doğru değil” dedi. (DHA)