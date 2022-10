Kılıçdaroğlu: Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yönetilmiyor demektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’ta önce özelleştirilen daha sonra kapatılan Tekel Fabrikası önünde; “Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. İşin gerçeği bu. Bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim. Bu milletin ferasetine güveniyorum. Dramları bahara dönüştürmek mümkündür. Nasıl yapacağız? Allah nasip edecek seçim gelecek, sandık kurulacak. Bütün işçiler, mısır üreticileri, şeker pancarı üreticileri; ne ekiyorsa, kim çalışıyorsa, alın teri döküyorsa, alın terinin karşılığını alamıyorsa demokratik yollardan bir ders vermesi lazım, bu dersi verecek olan Tokatlılardır, Karslılardır, Erzurumlulardır. Bu dersi verecek olan fabrikası kapatılan illerdir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yılında özelleştirilen ve daha sonra kapatılan Tokat Tekel Fabrikası’nın önünde tütün, pancar ve mısır üreticileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, üreticiler tarafından; “AKP’nin ülkeyi getirdiği durum üreten fabrikadan yıkılan fabrikaya. Mağduruz” pankartıyla karşılandı.

“TOKAT SİGARA FABRİKASI BU TOPRAKLARDAN ÇALINDI”

Tek Gıda İş Sendikası’ndan Suat Yerlikaya, Tokat’ta son olarak sendika şube başkanlığını yaptığını belirterek şunları söyledi:

“12 yıl sonra bu topraklara ilk defa ayak bastık. Bulunmuş olduğumuz sigara fabrikasının alanı buradaki çalışan işçilerin umuduydu. Çocuklarımızın geleceğiydi. Maalesef ki bir özelleştirme belası geldi. O dönemin Başbakanı şu an Cumhurbaşkanı 2004 yılında; ‘Tokat sigara fabrikası özelleşse bile kapatılmayacak’ diye bağırırken biz Tek Gıda-İş Sendikası olarak bu fabrika özelleşirse satılır dedik. Bir mücadele verdik ama maalesef ki bugün gelmiş olduğumuz noktada arkamızdaki moloz yığını özelleştirmenin bir sonucu olarak duruyor. Bizim özelleştirme sonucu Tokat’ta bin kişinin çalıştığı ve aileleriyle birlikte beş bin kişiye, nakliyecisiyle, sanayisiyle yaklaşık 20 bin kişiye hitap eden Tokat sigara fabrikası bu topraklardan çalındı. Tokat’tan çalındı. İnsanların, çalışanların gelecekleri mahkum edildi. O dönemin AKP Milletvekilleri dediler ki; ‘Siz korkmayın, fabrika çalışacak, sendika size yalan söylüyor’ dediler. Bugün gelinen nokta yaklaşık 400 dönüm üzerinde bir moloz yığını. Bu sigara fabrikayı moloz yığını haline getirenler mutlaka hesap vermeli.”

“AMACIM SİYASET YAPMAK DEĞİL AMA EKTİĞİMİZ ÜRÜNLERDE VERİLEN TABAN FİYATLAR UYGULANMIYOR”

Bir mısır üreticisi; “Hükümetin bize vermiş olduğu 5 bin 700 lira diye açıklama yaptılar, şu an mısır yaklaşık 800 kuruş, 1 liraya yakın eksik fiyat alıyor tüccarlar, biz de bundan mağduruz. Amacım siyaset yapmak değil ama ektiğimiz ürünlerde verilen taban fiyatlar uygulanmıyor. Bu pancar da buğday da böyle” dedi.

Tokat Turhal Pancar Ekiciler Kooperatifi üyesi bir üretici, “Şu anda yem fabrikamız, tesislerimiz satılmaya kalkılıyor. Kayyumla yönetilen bir kooperatifimiz var. 1 ton pancardan 2 çuval şeker elde ediyoruz, bize verilen rakam bizi kurtarmıyor. Şu anda istediğimi sizden bizim kooperatifimizin 68 bin üyesi olan çiftçimize teslim edilmesi” diye konuştu.

Tokat Erbaa Tütün Üreticileri Kooperatif Başkanı Tarık Taşkesen, şunları söyledi:

“45 BİN ÜRETİCİ TOKAT’TA TÜTÜN ÜRETİRKEN BİN 500 KİŞİ ÜRETMEKTEDİR”

“Yerli tütün ekonomik değeri en yüksek tarımsal değerlerden bir tanesidir. Bütün dünya piyasa değeri 700 milyar dolar, Türkiye’de 25-30 milyar dolar ekonomik değere sahip bir güçtür. Biz üreticiler buradan sadece yüzde 4 pay alıyoruz. Bu payın yükselmesi için mazot, gübre, arazi giderleri çiftçimizi çok zoru duruma sokmuştur. Tekel işletmeleri kapatıldıktan sonra özel sektörlerle sözleşmeli üretime geçtik. Niksar, Erbaa bölgesi tütün çiftçisi sayısı 5 binden bin 500 üreticiye düşmüştür. 45 bin üretici Tokat’ta tütün üretirken bin 500 kişi üretmektedir. Tekelimizi geri istiyoruz.”

Kılıçdaroğlu, üreticileri dinledikten sonra şunları söyledi:

“Sevgili dostlarım, güzel bir iklim, güneşimiz var, isterdik ki bu güzel ortamda güzel şeyleri konuşalım, güzel şeyleri anlatalım. Herkesin mutlu olduğu, esprilerin havada uçuştuğu bir atmosfer olsun isterdik, Türkiye’de güllük gülistanlık olsun isterdik. Toplantı yaptığımız yer bir dönem bütün Tokatlıların gurur duyduğu, binlerce inanın çalıştığını, alın teri döktüğü, evine helal ekmek götürdüğü bir yer. Burayı özelleştirdiler. O zaman ben milletvekiliydim ve buradaki özelleştirmenin hangi amaca hizmet ettiği biliyordum. Özelleştirdiler tekrar fabrika olarak kurulacak dediler. Burada bir enkaz var. Çalışan işçilerin tümü mağdur edildi.

“HER FABRİKA BİR KALEYDİ ÇÜNKÜ HER FABRİKADA ÜRETİM VARDI”

Cumhuriyeti kuranlar her fabrika bir kaledir demişlerdi. Evet Türkiye Cumhuriyeti’nde her fabrika bir kaleydi çünkü her fabrikada üretim vardı, her fabrikada insanlar çalışıyordu, her fabrikada çalışan insanlar Türkiye’nin gelişmesine, büyümesine katkıda bulunuyorlardı. Sendika başkanı arkadaşıma şunu söylemek isterim; sadece Tokat bir fabrika kaybetmedi, geçmiş hükümetlerin kurdukları bütün fabrikalar satıldı. Erzurum’undan Kars’ına kadar her yerde fabrikalar satıldı. Satılan fabrikalardan sonra binlerce insan mağdur edildi.

“BUNU EKEN İNSANLARIN ALIN TERİNİN KARŞILIĞI NEDEN VERİLMİYOR? NEDEN BU İNSANLAR MAĞDUR EDİLİYOR”

Sevgili üreticiler, değerli Tokatlılar şu soruyu sormak isterim; AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? 20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası, bir süt işleme fabrikası neyse, büyüğünden küçüğüne bir tek fabrika kurdu mu? Var olanların tamamı satıldı ve oradaki işçilerin tamamı mağdur edildi. Şimdi burada mısırı, şeker pancarını, tütünü görüyoruz, bunu eken insanlar suç mu işliyor? Bunu eken insanların alın terinin karşılığı neden verilmiyor? Neden bu insanlar mağdur ediliyor? Neden çiftçi bir anlamda toprağa küstürülüyor? Ekmesine ekiyor, bereketli topraklar var, alın terinin karşılığı ver. Taban fiyat açıklıyorlar, hangi taban fiyat? Taban fiyatı açıklıyor ama gelip almıyor, almazsan ne olacak, tüccara düşüyor, o da diyor ki ben bu fiyattan almam daha düşük fiyattan alırım diyor.

“BÜTÜN TOKATLILAR DESİNLER; ‘BENİM BU FABRİKAM NE OLDU”

Eline mısır, açıkta bekliyor. Ne yapacak? Borcu var, harcı var, ailesi var, lanet olsun diyor götürüyor düşük fiyattan satıyor. Teslim ediyorsunuz. Açıklanan taban fiyatların hiçbir anlamı yok tamamı kandırmaca ama şunu söyleyeyim; hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu fabrikanın hakkını sorma bana değil Tokatlılara düşüyor. Bütün Tokatlılar desinler; ‘Benim bu fabrikam ne oldu? Bu fabrikada çalışan binlerce işçi vardı, onların evlatları vardı, onlar okudular, düğünlerini yaptılar, çocuklarını askere gönderdiler, helal para kazandılar ne oldu fabrika’ diye.

“BİR FABRİKA ENKAZA DÖNÜŞÜYORSA TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR DEMEKTİR”

Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. İşin gerçeği bu. Bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim, bu milletin ferasetine, hoş görüsüne güveniyorum. Bir şekliyle yaşanan dramları bahara dönüştürmek mümkündür. Nasıl yapacağız? Allah nasip edecek seçim gelecek sandık kurulacak, başkan sen ve bütün işçiler, mısır üreticileri, şeker pancarı üreticileri daha doğru ne ekiyorsa, kim çalışıyorsa, alın teri döküyorsa, alın terinin karşılığını alamıyorsa demokratik yollardan bir ders vermesi lazım, bu dersi verecek olan Tokatlılardır, Karslılardır, Erzurumlulardır, bu dersi verecek olan fabrikası kapatılan illerdir.

“KİM KENDİ ÜLKESİNİN KALKINMASINA DEĞİL DE BEŞLİ ÇETELERİN BÜYÜMESİNE KATKI VERDİYSE BU MİLLETİN ONLARDAN HESAP SORMASI LAZIM DEMOKRATİK YOLLARDAN”

Kim kendi ülkesinin kalkınmasına değil de beşli çetelerin büyümesine katkı verdiyse bu milletin onlardan hesap sorması lazım demokratik yollardan, bunu bekliyorum. Sayın başkan sizden de bekliyorum, fındık üreticisinden de şeker pancarı üreticinden de tütün üreticisinden de bekliyorum. Fındık dedim, şunun için dedim; orada da taban fiyat açıkladılar. O da hikaye, orada da fiyatı Ferrero belirliyor, bir İtalyan firması taban fiyatı belirliyor, düşük fiyat veriyor; ‘Gel’ diyor ‘Malını alacağım, yoksa almıyorum’ diyor, alıcısı yok. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Her şeyi düzelteceğiz, iyileştireceğiz. Yakında sandık gelecek göreceksiniz. Bir, hep beraber bir sandığa gideceğiz, yani ‘Efendim kızdım, sandığa gitmiyorum’ değil, hep beraber sandığa gideceğiz, hep beraber oyumuzu kullanacağız, Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız.

“ÜRETİMİ DESTEKLEYEN İNSANLARI DESTEKLEYECEĞİZ, ALIN TERİNİN HAKKINI TESLİM EDEN İNSANLARA TÜRKİYE’Yİ TESLİM EDECEĞİZ”

Türkiye’yi yetki insanlara teslim edeceğiz. Üretimi destekleyen insanları destekleyeceğiz, alın terinin hakkını teslim eden insanlara Türkiye’yi teslim edeceğiz. O zaman Türkiye’nin büyüdüğünü göreceksiniz, geliştiğini göreceksiniz, işsizliğin nasıl yok edildiğini göreceksiniz, her evde huzurun olduğu göreceksiniz. Belli bir zaman diliminde Türkiye’nin bölgesinde en büyük güç, en gelişmiş ülke olduğunu da göreceksiniz. Türkiye bunu yapmaya muktedirdir inşallah yapacağız.” (ANKAHABER)