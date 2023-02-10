Kılıçdaroğlu: Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz
Haberler Gündem

Kılıçdaroğlu: Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, afet bölgelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, depremlerin hemen ardından Adana, İskenderun, Antakya, Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a gitmişti.

Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından “Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu yarın Malatya’ya gidecek. CHP Lideri, Malatya’nın ardından Şanlıurfa ve Diyarbakır afet bölgelerini ziyaret edecek. (ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Akşener: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için…

Akşener: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için…

108’inci saatte anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkardı

108’inci saatte anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ çıkardı

CHP’li Öztrak’tan GSM operatörlerine tepki: Şu çağda yapılacak iş mi bu?

CHP’li Öztrak’tan GSM operatörlerine tepki: Şu çağda yapılacak iş mi bu?

Kılıçdaroğlu: Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz
Gündem