CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, afet bölgelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, depremlerin hemen ardından Adana, İskenderun, Antakya, Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a gitmişti.

Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından “Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu yarın Malatya’ya gidecek. CHP Lideri, Malatya’nın ardından Şanlıurfa ve Diyarbakır afet bölgelerini ziyaret edecek. (ANKA)