Kılıçdaroğlu Babalar Günü’nde depremzede aileleri ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu Babalar Günü’nde depremzede aileleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini Ankara Yenimahalle’deki evlerinde ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını dinledi ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. (ANKA)

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Kılıçdaroğlu Babalar Günü’nde depremzede aileleri ziyaret etti
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