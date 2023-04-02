Kılıçdaroğlu askere seslendi: Görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” açıklamasını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afganistan’dan Türkiye’ye çok yoğun biçimde kaçak yollarla giriş yapıldığı uyarısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin.”



(ANKA)