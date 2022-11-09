Kılıçdaroğlu, altılı masa zirvesine ev sahipliği yapacak olan Babacan’ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek hafta Altılı Masa zirvesine ev sahipliği yapacak olan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Kasım’da Altılı Masa zirvesine ev sahipliği yapacak olan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile bugün CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşme öncesi ve sonrasında bir açıklama yapılmadı.

Babacan, Kılıçdaroğlu’ndan önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bu kapsamda görüşmüştü. (ANKA)