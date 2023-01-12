Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretini bu ay içinde tamamlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 14-17 Aralık 2022 tarihleri arasında planlanan ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme kararının ardından yarım bıraktığı Almanya ziyaretini ocak ayı içinde tamamlayacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık 2022 tarihlerinde planladığı Almanya ziyaretini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararının ardından yarıda kesmişti.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu; Almanya ziyaretini bu ay bitmeden tamamlayacak.

Öte yandan; altı siyasi partinin dış politika konusundaki ortak tutum belgesinin CHP Genel Merkezi’nde 9 Aralık’ta yapılan 6 saatlik bir toplantı sonucunda tamamlandığı öğrenildi. Liderlere sunulan tutum belgesinin, 30 Ocak’ta kamuoyu ile paylaşılacak olan ortak politika metninde yer alması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun, ayrıca; birkaç senedir sürdürdüğü, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin Büyükelçileri ile görüşmesini de gelecek hafta yapacağı belirtiliyor. (ANKA)