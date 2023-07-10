Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz’ı andı
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Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz’ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ötekileştirerek inşa edilen nefret rejiminin sonucu karanlık bir sokakta katledilen, acısı hep yüreğimizde olan Ali İsmail Korkmaz’ı hüzün ve rahmetle anıyorum. Nefret rejimine karşı mücadele etmek, ülkemizde huzur ve barışı sağlamak Gezi’de katledilen çocuklarımıza borcumuzdur” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı protestolarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı, 10. ölüm yıldönümünde, paylaştığı mesajla andı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Ötekileştirerek inşa edilen nefret rejiminin sonucu karanlık bir sokakta katledilen, acısı hep yüreğimizde olan Ali İsmail Korkmaz’ı hüzün ve rahmetle anıyorum. Nefret rejimine karşı mücadele etmek, ülkemizde huzur ve barışı sağlamak Gezi’de katledilen çocuklarımıza borcumuzdur.”

(ANKA)

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