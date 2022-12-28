Kılıçdaroğlu, Akşener’le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi
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Kılıçdaroğlu, Akşener’le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dünkü görüşmesine ilişkin yakın çevresine; “Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün; Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde bir araya geldi. Görüşme, iki saat 15 dakika sürdü.

Kılıçdaroğlu, dünkü görüşme ile ilgili yakın çevresine yaptığı değerlendirmede; “Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır. Bunu söyleyebilirim” dedi. (ANKA)

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