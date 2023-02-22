Kılıçdaroğlu: Afeti el birliği ile aşmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyon merkezinde; “Sonuçta büyük bir sorun, büyük bir afet yaşandı. Afeti el birliği ile aşmak zorundayız. Var olan sorunları aştığımız zaman sosyal devletin ne olduğunu vatandaşa aktarmış oluruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Hatay’da; İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, bir görevliye; deprem bölgesindeki çocuklar için neler yapıldığını sordu. Görevli, Kılıçdaroğlu’na; “Çocuk oyun alanı oluşturduk. Kadın etkinlik alanı oluşturduk. Sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız, sosyologlarımız, çocuk gelişimcisi arkadaşlarımız, Büyükşehir bünyesinde çalışan arkadaşlarımız; sahada görevli. Aşevi personelimizden, destek personelimize, temizlik personelimize kadar 250 çalışma arkadaşımız bu çadır kentte İzmir’den gelip hizmet üretiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu ise “Daha önce de gelmiştik buraya. Teşekkür ederim, verdiğiniz hizmetler dolayısıyla. Bütün belediye başkanlarımız gerçekten canla başla hizmet etmeye çaba harcıyorlar. Belediye başkanlarını başarılı kılan sizlersiniz. Ekip ruhu ile çalışıyorsunuz. Sorunu görüyorsunuz. Sorunu çözmek için süratle organize oluyorsunuz” dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle çocukların psikologlar eşliğinde; onlara yaklaşılması, onların sorunlarına eğilmesi önemli. Sonuçta büyük bir sorun, büyük bir afet yaşandı. Afeti el birliği ile aşmak zorundayız. Var olan sorunları aştığımız zaman sosyal devletin ne olduğunu vatandaşa aktarmış oluruz. Çok sayıda belediye başkanı arkadaşımız bu bölgede hizmet veriyor. Kuşkusuz en büyük sorunu yaşayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız. Doğrudan doğruya hizmet verecek olan personelin bir kısmının hayatını kaybetmiş olması, tesislerin kullanılamaz hale gelmiş olması; belediyenin sorun yaşamasında en büyük neden. Ama sizlerin katkısı ile bu, kısa sürede aşılacak. Bundan sonraki aşama; artık doğrudan barınma, beslenme, iş gibi temel sorunların çözümüne gelecek. O konuda da büyükşehir belediye başkanımız kentin yeniden yapılandırılması ve kent planının yeniden düzenlenmesi konusunda çaba harcıyor. Umarım başarılı oluruz. Başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Yeter ki çalışalım. Sizler zaten bunu gösterdiniz. Teşekkür ederim.”

Bir belediye yetkilisi, “Burada insanların insani yaşam koşullarına bir an evvel taşınabilmesi için, aynı zamanda barınma için atölye kurduk. Konteynerler doğrudan fen işleri daire başkanlığımızın tasarruf ve yetenekleri ile bu çadırkent alanında üretiliyor. Üretim de burada” dedi.

Kılıçdaroğlu ise “Tunç Bey’e (Tunç Soyer) söyleyin; nerede bir çadır bulursa mutlaka bulup buraya göndersin. Çadıra ihtiyacımız var” diye konuştu.

(ANKA)