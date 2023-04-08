Kılıçdaroğlu açıkladı: ‘418 milyar dolar’ filmlerimiz yasaklandı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan çağrıda bulunmuş yeni bir video paylaşacağını duyurmuştu. Paylaştığı videoda 418 milyar ile ilgili hazırladıkları kampanya filminin bazı kanallar tarafından yayınlamanın reddedildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu reklam filmlerini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında; “Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum” paylaşımını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, saat 21.30’da “Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez” notuyla video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“BU ÇETELER BENİM CAN DÜŞMANIMDIR, DEDİM”

“Sevgili halkım, sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve hazineye soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Devlette birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce de şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var. Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. ‘Bu çeteler benim can düşmanımdır’ dedim. ‘Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir’ dedim.

“BU FİLMLER, BU GECE TELEVİZYONLARDA YAYINLANACAKTI. AMA BAZI KANALLAR YAYINLAMAYI REDDETTİ”

Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla, halkım için yapacaklarımızı anlattım kısa filmlerle. Bu filmler, bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı. Ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler! Ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar! Ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim, ölümüne. Şu net ki ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi, biz bu işi yaparız ve yapacağız. Halkıma sesleniyorum. 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım.” (ANKA)