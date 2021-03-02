Kılıçdaroğlu 128 milyar doların nereye gittiğini böyle anlattı

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na yüklendi. “128 milyar doları kime sattın, kimlere sattın?” diye sordu, yanıtı da kendi verdi: Sen ve damadın el ele verdiniz Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını Londra’daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu:

– Birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz, birileri gibi dünya malına tamah etmedik. Bütün arzumuz bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Bunun için de demokrasi şart, insan haklarına saygı şart. 19 yıldır ne yaptınız? Şimdi, insan haklarını yeniden tesis edeceğiz sanıyorlar. Yeniden toplantı yapacağınıza, Birleşmiş Milletler’e bakın, Peygamberimizin Veda Hutbesi’ne bakın görürsünüz insan haklarını.

ANADOLU’YU GÖZDEN ÇIKARMIŞLAR

– Aksaray’a gittik. Niğde-Ulukuşla-Aksaray demiryolundan şikayet ettiler. Yıllar yılıdır niye yapmıyorsun? Herkese para var Aksaray’a niye yok? Anadolu’ya yüzünü çevir bakalım. Ne oluyor? Anadolu’daki rant İstanbul kadar olmadığı için adeta Anadolu’yu gözden çıkarmışlar.

TASARRUF YAPACAKSAN SARAY’DAN BAŞLAYACAKSIN

– 2 milyon 658 bin öğrenci EBA’ya eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız? “19 yıldır eğitimde tasarruf yapıyoruz” diyorlar. Tasarruf yapacaksan Saray’dan başlayacaksın. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini bir deneme tahtasına dönüştüren, çocuklarımızı kobay olarak kullanan bu iktidara ilk seçimde bütün anne ve babaların ders verme zamanı gelmiştir. Sandık gelecek seni bu hale düşüren bu iktidara oy vermeyeceksin, demokrasinin gereği bu.

– 57 bin dersliğe ihtiyaç var. 21. yüzyılın Türkiye’sinde 2 milyon 658 bin 40 öğrenci EBA’ya ulaşamıyor. Biz, öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız. Tüm bunları çocuklarımız için yapacağız.

ANLAŞMA BENİM ELİMDE VAR!

– “Çin’den 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan bu aşı DMO’ya 12 milyon dolara satıldı mı” diye sordum. Sağlık Bakanı “aracı yok” dedi. Biz aracı firmayı açıkladık. DMO ile Sinovac’ın yaptığı anlaşma benim elimde var. Size aracı yok diyen kim? Aracı var diyorum. Size aracı yok diyen size yanlış bilgi veren kişidir. Size doğru bilgiyi ben veriyorum Sayın Sağlık Bakanı.

– Sayın Bakan’a (Fahrettin Koca) ve Erdoğan’a soruyorum, ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi’ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? Ücretsiz olduğu beyannamesinde var.

– Rantın olduğu yerde siyasi akbabalar vardır. Bir milyon doz aşıyı bedava alacaksın. Götürüp DMO’ya 12 milyon dolara satacaksın. Ben sorunca da ‘ticari sır açıklandı’ diyeceksin. Ne sırrı kardeşim? Biz Covid-19 aşısının formülünü sormuyoruz ki?

– 1 milyon doz aşı ücretsiz olarak bizim iktidarımızda gelseydi, biz bu 1 milyon doz aşıyı Filistin’e gönderirdik… Ben Keymen’i sorduğumda güya Türkiye ile Çin’in arasını bozuyormuşum. Çin’in Uygur Türklerine zulmettiğinde aranız bozulmuyor da ben aşı parasını sorunca mı bozuluyor?

TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI

– 128 milyar doları, yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan parayı soruyoruz. 128 milyar dolar çok büyük bir rakam. Erdoğan, bu parayı kriz mücadelesinde kullandık diyor. Peki, kargaşayı önledin, güzel. Dövizi düşürdün o da güzel. Ama esas soru şu: 128 milyar doları kime sattın, kimlere sattın?

BU SATIŞ HANGİ TARİHTE, HANGİ YÖNTEMLE YAPILDI

– Merkez Bankası yaptığı tüm döviz satışlarını duyurur. 128 milyar dolarla ilgili hiçbir duyuru yok. Erdoğan’a beş soru soruyorum. 1- 128 milyar doların satışı hangi yöntemle yapıldı? 2- Bu satış hangi tarihlerde yapıldı? 3- Hangi kurdan ne kadar döviz satıldı? 4- Bu ticaretin alıcıları kimlerdir? 5- Bu satış işleminin altında kimlerin imzası var?

– Sen ve damadın el ele verdiniz Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını Londra’daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz! Sorumlusu sensin.

– Bahçeli’ye de çağrı yapıyorum. 128 milyar doların nereye gittiğinin araştırılmasını istemiyor. Milliyetçilik bu mu? Vatanseverlik bu mu?