Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık döneminde 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanını, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak 19 bin 982,83 liraya çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni kıdem tazminatı tavanını belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali ve sosyal haklara ilişkin genelgesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayınlandı.

MALİ VE SOSYAL HAKLAR DA YENİDEN HESAPLANDI

Memur maaş zammının yüzde 16,48’den yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin kanun bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Bunun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni memur maaş katsayısını 0,433684 olarak belirledi. Yeni memur maaş katsayısına bağlı olarak mali ve sosyal haklar da yeniden hesaplandı.

2023 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI 4 BİN 611,83 LİRA ARTTI

Buna göre, 2022 yılı temmuz–aralık döneminde 15 bin 371 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 19 bin 982,83 TL olarak uygulanacak. Son hesaplamalarla kıdem tazminatının tavanı 4 bin 611,83 TL artmış oldu.

Brüt ücreti 20 bin lira olan ve aynı iş yerinde 10 yıldır çalışan bir işçi, 31 Aralık 2022 tarihinde 153 bin 710 TL kıdem tazminatı alabilirken, 1 Ocak’tan sonra iş akdi sona erdiğinde aynı işçi, 199 bin 828 TL kıdem tazminatı alabilecek. Aylık brüt ücreti 15 bin 371 liranın altında olanların kıdem tazminatı ise tavan uygulamasından etkilenmeyecek.

5 OCAK’TA YAYIMLANAN GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Ocak 2023 tarihinde de mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayınlanmıştı. 5 Ocak’ta yayınlana genelgede, yüzde 30 zamma ilişkin kanun henüz çıkmamış olduğu için yüzde 16,48 oranındaki normal maaş zammına göre hesaplanan maaş katsayısına göre kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904 lira olarak ilan edilmişti.

Bakanlıktan bugün yapılan duyuruda ise 5 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Bugün yayınlanan genelgede yeni kıdem tazminatı tavanının 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle, 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar iş akdi sona eren işçilere de 19 bin 982,83 TL’lik kıdem tazminatı tavanı uygulanacak. Kıdem tazminatı ödemesi, daha önce ilan edilen 17 bin 904 TL üzerinden yapılmış olan işçilere ise fark ödenmesi gerekecek. (ANKA)