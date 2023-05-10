Kibariye sahneden düştü, hastanelik oldu
Haberler Magazin

Kibariye sahneden düştü, hastanelik oldu

Mersin’de bir etkinlikte sahne alan şarkıcı Kibariye, üzerine koşan hayranı nedeniyle sahneden düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Şarkıcı Kibariye, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen Romanlar Buluşması etkinliğine katıldı. Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı. Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle sahneden düştü. Yaralanan Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayrıca, Kibariye’nin sahneden düşme anları ise konsere katılan vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)

Magazin
Bunlarda ilginizi çekebilir
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı

Sanatçı Tarkan’dan İmamoğlu’na geçmiş olsun mesajı

Sanatçı Tarkan’dan İmamoğlu’na geçmiş olsun mesajı

Şarkıcı Gülşen’e hapis cezası

Şarkıcı Gülşen’e hapis cezası

Kibariye sahneden düştü, hastanelik oldu
Magazin