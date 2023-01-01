KGM’den köprü ve otoyol ücretine zam açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), “Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır” bilgisini verdi.

KGM, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

(AA)