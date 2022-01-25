KGM, yollardaki son duruma ilişkin açıklama yaptı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumuna ilişkin açıklama yaptı.

KGM’den yapılan açıklamaya göre, Anadolu’dan İstanbul’a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR’lar hariç, diğer araçların İstanbul Anadolu Yakası’na gidecek olanları trafiğe açıldı. Ancak zorunlu olmayanların trafiğe çıkmaması gerektiği belirtildi.

Trakya tarafından İstanbul’a girişler ise yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatıldı ve araçlar uygun bekleme alanlarında bekletileceği bildirildi. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerektiği de hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada diğer yol güzergahlarındaki durum ise şöyle ifade edildi:

“Aydın-Muğla Yolu ulaşıma açılmıştır. Muğla-Marmaris (Sakar Geçidi) Yolu ulaşıma açılmıştır. Siverek-Adıyaman Yolu ulaşıma açılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma açılmıştır. Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Muğla-Kale Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma kapatılmıştır.” (İHA)