KGM, güncel yol durumunu paylaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), birçok kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.

KGM, Türkiye’deki önemli kara yolu güzergahlarının güncel yol durumunu bilgisini paylaştı. Açıklamada, İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu’nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığı hatırlatılarak, “Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır. Bingöl- Erzurum yolu ulaşıma açılmıştır. Konya’yı Ankara, Aksaray ve Karaman’a bağlayan yollar trafiğe açılmış olup, Antalya yönü ulaşıma kapalıdır” denildi.

Bazı yolların da yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bursa-Karacabey yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün yolu TIR hariç araç trafiğine açılmıştır. Şarkışla-Pınarbaşı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan yolu TIR hariç ulaşıma açılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Bingöl yolu ulaşıma kapatılmıştır. Elazığ-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kırıkkale-Kırşehir yolu çift yönlü olarak TIR trafiğine kapatılmıştır.”

(DHA)