Keynes mi? Friedman mı?

“Monetarist Politika” nedir?..

ABD’yi 1929 büyük krizinden çıkaran “New Deal” programının:

Sahibi…

Ve…

Uygulayıcısı Keynes’in aksini savunan:

Ekonomi politikalardır…

★

Keynes, ekonomi yönetiminde:

Yatırım, istihdam (Hatta tam istihdam), üretim ve maliye politikalarını (Vergi yasaları ve uygulamaları) temel alıyor…

Para politikasını çok önemsemiyordu…

★

Yani…

Fisher’in miktar teorisinin…

Sadece:

Piyasada dolaşımda bulunan paradan (Talep):

İbaret olmadığını…

★

Denkliğin…

Diğer tarafındaki…

Mal ve hizmet üretim miktarının da…

En az, para kadar değerli olduğunu:

Savunuyordu…

★

Milton Friedman ise tam aksi görüşte…

Friedman, Fisher’in miktar teorisinin sadece piyasadaki para miktarı ve dolaşım hızıyla ilgileniyor…

Fisher’e göre enflasyonun sebebi:

Piyasadaki para bolluğu…

(Erdoğan’ın: “faiz sebep, enflasyon netice” demesinden farksız bir iddia…).

★

Oysa biliniyor ki…

Keynes, 1929 buhranını para yaratarak çözdü…

Nixon, ABD ekonomisinin ayaklarına vurulmuş pranga olan:

“1 ons karşılığı ancak 35 dolar para basabilirsin” anlaşmasını (Bretton Woods…).

Yırtıp attığı için ABD halen:

★

Dünya üretiminin %25’ini…

Tek başına:

Gerçekleştiriyor…

★

Onun için ABD:

Türkiye nüfusunun (84 milyon) sadece 4 katı büyüklüğündeki (334 milyon) nüfusuyla…

Yılda…

Türkiye GSMH’nın (8.000 dolar)…

26 katı büyüklükte bir GSMH’ya (21.4 trilyon dolar) sahip…

Friedman- Fisher – Derviş

Sosyal Medyada, “Monetarist Politika” kuramının en bilinen uygulayıcısı Milton Friedman’ın bir:

Videosu dolaşıyor…

Müridi çok olan bu ekonomist beni…

Hiçbir zaman:

Etkilemedi…

Aksine…

IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fisher’i başımıza belâ etti….

Durmuş ekonomiyi daha da durdurarak: Sorunları erteledi…

★

Amman ha…

Kemal Derviş’i, dönemin Başbakanı Ecevit’e tavsiye ettiği için değil…

Derviş, o günün şartlarında (Yumurta kapıya gelmişti ve önemli olan yumurtanın yere düşüp kırılmasını önlemekti) doğru olanı yaptı…

Ancak…

★

Unutmayalım ki…

Türkiye’yi önce Derviş’e…

Sonra da Erdoğan’a mahkûm eden kişi:

Stanley Fisher’di…

(Erdoğan henüz milletvekili değilken, ABD’de Stanley Fisher’le görüştürüldü…

Fisher, 2011-2013 yılları arasında İsrail merkez bankası başkanı idi…).

Doğru kişi kim

30 yıldır…

Fikirleri ve uygulamalarıyla mücadele ettiğim Milton Friedman’ı dinlerken:

Üzüldüm…

Çünkü…

Ve biliyorum ki: Türkiye’nin gelişmekte olan ülke sınıfından bir türlü çıkamayışının sebebi:

Friedman müritliğiyle tanınmış ekonomistlerin akıl hocalığında ısrarıdır…

★

Ne yani?…

“Erdoğan şimdi doğru mu yapıyor?..”.

★

Kısmen “evet…”.

Ama…

Doğru kişi:

Erdoğan değil…

★

Doğru kişi kim mi?

Küresel piyasaların güvenebileceği kişi kimse:

İşte o…

Çok saçma…

Erdoğan neden doğru kişi değil?..

Cevabı basit…

Bir taraftan politika faizini düşürtüyor…

Ama diğer taraftan bankalara:

“Kredilerde frene basın” diye talimat gönderiyor…

★

Yani…

Sürücüye:

“Bas gaza!..” diye bağırıyor…

Aynı anda:

“Yahu frene niçin basmıyorsun?” diyerek… Sürücüyü azarlıyor da:

Ondan…

Ne çok fazla ne çok az

Yıllardır, bir kesim:

“Piyasada yeterli para yok o nedenle kredi faizleri yüksek” diyor…

Bir diğer kesim ise:

“Piyasada o kadar çok para var ki enflasyona sebep oluyor” diyerek…

Para miktarının çokluğundan:

Şikâyet ediyor…

★

Oysa ben:

Ekonominin; para politikalarıyla yönetileceğini savunanların…

“Piyasada olması gereken para miktarı nedir?” sorusunun cevabını bildiklerini:

Sanmıyorum…

★

Kaldı ki:

Piyasadaki para miktarını merkez bankası yönetimleri belirlemez…

Aslında…

Döviz kurlarını…

Mal ve hizmet fiyatlarını…

Ve hatta…

Faiz oranlarını da merkez bankaları belirlememeli…

Çünkü…

★

Piyasada ne kadar para olması gerektiğine de yine: Piyasalar karar verir…

Haliyle…

Merkez Bankaları:

Piyasaca belirlenen para miktarına göre para basmalı…

Ya da: Para yaratmalı…

★

Yani canlarım…

Merkez bankaları piyasada:

Yeteri kadar para bulundurmalı…

Ne çok fazla…

Ne çok az…

Ekonomi ve para…

Son 30 yıldır…

Piyasalarımızda hem:

Para darlığı…

Hem de:

“Gelir arzı eksikliği” olduğunu…

Bu eksikliğin ise…

Devlet tarafından (gerektiğinde para basılarak) kapatılması gerektiğini savunuyorum…

★

Yani canlarım…

Bana göre:

“Piyasalarda para yok” diyenlerle…

“Piyasada o kadar çok para var ki enflasyona sebep oluyor” diyenler arasında fark yok…