Keynes mi? Friedman mı?
“Monetarist Politika” nedir?..
ABD’yi 1929 büyük krizinden çıkaran “New Deal” programının:
Sahibi…
Ve…
Uygulayıcısı Keynes’in aksini savunan:
Ekonomi politikalardır…
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Keynes, ekonomi yönetiminde:
Yatırım, istihdam (Hatta tam istihdam), üretim ve maliye politikalarını (Vergi yasaları ve uygulamaları) temel alıyor…
Para politikasını çok önemsemiyordu…
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Yani…
Fisher’in miktar teorisinin…
Sadece:
Piyasada dolaşımda bulunan paradan (Talep):
İbaret olmadığını…
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Denkliğin…
Diğer tarafındaki…
Mal ve hizmet üretim miktarının da…
En az, para kadar değerli olduğunu:
Savunuyordu…
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Milton Friedman ise tam aksi görüşte…
Friedman, Fisher’in miktar teorisinin sadece piyasadaki para miktarı ve dolaşım hızıyla ilgileniyor…
Fisher’e göre enflasyonun sebebi:
Piyasadaki para bolluğu…
(Erdoğan’ın: “faiz sebep, enflasyon netice” demesinden farksız bir iddia…).
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Oysa biliniyor ki…
Keynes, 1929 buhranını para yaratarak çözdü…
Nixon, ABD ekonomisinin ayaklarına vurulmuş pranga olan:
“1 ons karşılığı ancak 35 dolar para basabilirsin” anlaşmasını (Bretton Woods…).
Yırtıp attığı için ABD halen:
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Dünya üretiminin %25’ini…
Tek başına:
Gerçekleştiriyor…
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Onun için ABD:
Türkiye nüfusunun (84 milyon) sadece 4 katı büyüklüğündeki (334 milyon) nüfusuyla…
Yılda…
Türkiye GSMH’nın (8.000 dolar)…
26 katı büyüklükte bir GSMH’ya (21.4 trilyon dolar) sahip…
Friedman- Fisher – Derviş
Sosyal Medyada, “Monetarist Politika” kuramının en bilinen uygulayıcısı Milton Friedman’ın bir:
Videosu dolaşıyor…
Müridi çok olan bu ekonomist beni…
Hiçbir zaman:
Etkilemedi…
Aksine…
IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fisher’i başımıza belâ etti….
Durmuş ekonomiyi daha da durdurarak: Sorunları erteledi…
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Amman ha…
Kemal Derviş’i, dönemin Başbakanı Ecevit’e tavsiye ettiği için değil…
Derviş, o günün şartlarında (Yumurta kapıya gelmişti ve önemli olan yumurtanın yere düşüp kırılmasını önlemekti) doğru olanı yaptı…
Ancak…
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Unutmayalım ki…
Türkiye’yi önce Derviş’e…
Sonra da Erdoğan’a mahkûm eden kişi:
Stanley Fisher’di…
(Erdoğan henüz milletvekili değilken, ABD’de Stanley Fisher’le görüştürüldü…
Fisher, 2011-2013 yılları arasında İsrail merkez bankası başkanı idi…).
Doğru kişi kim
30 yıldır…
Fikirleri ve uygulamalarıyla mücadele ettiğim Milton Friedman’ı dinlerken:
Üzüldüm…
Çünkü…
Ve biliyorum ki: Türkiye’nin gelişmekte olan ülke sınıfından bir türlü çıkamayışının sebebi:
Friedman müritliğiyle tanınmış ekonomistlerin akıl hocalığında ısrarıdır…
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Ne yani?…
“Erdoğan şimdi doğru mu yapıyor?..”.
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Kısmen “evet…”.
Ama…
Doğru kişi:
Erdoğan değil…
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Doğru kişi kim mi?
Küresel piyasaların güvenebileceği kişi kimse:
İşte o…
Çok saçma…
Erdoğan neden doğru kişi değil?..
Cevabı basit…
Bir taraftan politika faizini düşürtüyor…
Ama diğer taraftan bankalara:
“Kredilerde frene basın” diye talimat gönderiyor…
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Yani…
Sürücüye:
“Bas gaza!..” diye bağırıyor…
Aynı anda:
“Yahu frene niçin basmıyorsun?” diyerek… Sürücüyü azarlıyor da:
Ondan…
Ne çok fazla ne çok az
Yıllardır, bir kesim:
“Piyasada yeterli para yok o nedenle kredi faizleri yüksek” diyor…
Bir diğer kesim ise:
“Piyasada o kadar çok para var ki enflasyona sebep oluyor” diyerek…
Para miktarının çokluğundan:
Şikâyet ediyor…
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Oysa ben:
Ekonominin; para politikalarıyla yönetileceğini savunanların…
“Piyasada olması gereken para miktarı nedir?” sorusunun cevabını bildiklerini:
Sanmıyorum…
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Kaldı ki:
Piyasadaki para miktarını merkez bankası yönetimleri belirlemez…
Aslında…
Döviz kurlarını…
Mal ve hizmet fiyatlarını…
Ve hatta…
Faiz oranlarını da merkez bankaları belirlememeli…
Çünkü…
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Piyasada ne kadar para olması gerektiğine de yine: Piyasalar karar verir…
Haliyle…
Merkez Bankaları:
Piyasaca belirlenen para miktarına göre para basmalı…
Ya da: Para yaratmalı…
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Yani canlarım…
Merkez bankaları piyasada:
Yeteri kadar para bulundurmalı…
Ne çok fazla…
Ne çok az…
Ekonomi ve para…
Son 30 yıldır…
Piyasalarımızda hem:
Para darlığı…
Hem de:
“Gelir arzı eksikliği” olduğunu…
Bu eksikliğin ise…
Devlet tarafından (gerektiğinde para basılarak) kapatılması gerektiğini savunuyorum…
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Yani canlarım…
Bana göre:
“Piyasalarda para yok” diyenlerle…
“Piyasada o kadar çok para var ki enflasyona sebep oluyor” diyenler arasında fark yok…