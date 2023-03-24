Kestirmeye kıyamadığı ‘ağaç’ kafenin parçası oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önündeki kafenin genişletilmesi sonucu içeride kalan salkım söğüt ağacı, müşterilerin de dikkatini çekiyor. İşletmeci Hilal Tan (60), ağacı kestirmeye kıyamadığını, zamanla kafenin bir parçası haline geldiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önündeki kafeyi 4 yıl önce devralan Esnaf Hilal Tan, gerekli izinleri alarak iş yerini genişletmeye karar verdi. Tan, üniversitenin kuruluş zamanlarında dikildiği tahmin edilen ve genişletilecek alan içinde kalan salkım söğüt ağacının kesilmesine ise razı olmadı. Ağacı da kafesinin içerisine dahil ederek farklı bir konsept oluşturdu. Nazar boncukları ve mini saatlerle süslenen ağaç, müşterilerin de ilgisini çekiyor.

‘KAFEYE DE RENK VERDİ’

Doğayı çok sevdiğini ve ağacı kesmeye kıyamadıklarını söyleyen Hilal Tan, “Buraya 4 yıl önce ilk geldiğimizde ağaç, sade bir şekildeydi. Sonra zamanla ağaca dantel örmeyi düşündüm. Ağaç çok büyük olduğu için dantel yapamadım. Böyle süslemeye karar verdik. Mini bir Kapadokya’mız oldu. Özellikle öğrenciler çok seviyor. Biz de yapılırken kesilmesini istemedik. Bu şekilde kafeye de bir renk verdi. Müşteriler, fotoğraf çekiyor. 4 yıldır bu şekilde. Kapıdan giren misafirlerimizi bizden önce ağacımız karşılıyor. Dışarıdan da dikkat çekiyor” dedi.

Müşteriler ise içeride hoş bir ortam olduğunu, ağaca zarar verilmeden böyle bir çalışma yapılmasından memnun kaldıklarını dile getirdi.

(DHA)