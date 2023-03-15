Kestiği ağacın altında kaldı: 14 gün sonra yaşamını yitirdi
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mustafa Erdoğan (58), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 1 Mart’ta ilçenin Yavuz Mahallesi Kayıktaş mevkisinde meydana geldi. Mustafa Erdoğan’ın, kendi arazisinde kestiği ağaç üzerine devrildi. Yaralanan Erdoğan, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ender Aktaş, dün yaşamını yitirdi.
(DHA)
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