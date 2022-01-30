Kestel Devlet Hastanesi kantini ihale edilecek

Kestel Devlet Hastanesi kantini ihale usulü ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bursa Kestel Devlet Hastanesi hizmet binası girişinde bulunan 143,83 m2 kapalı ve 85,00 m2 açık alan olmak üzere toplamda 228,83 m2 ticari alanın, 1 yıl süre ile Büfe-Kantin-Kafeterya yeri olarak kullanılması işi.

Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

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