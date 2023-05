Kesmeye kıyamadığı 45 yıllık ağacı dükkanının içinde bıraktı

Diyarbakır’da, dönerci Hüseyin Sertçelik (41), dükkanının yanındaki 45 yıllık çınar ağacını kesmeye kıyamadığından, işletmesinin ek bölümünü, ağaç, içinde kalacak şekilde düzenledi. Sertçelik, “Ağacı kesmemek için özen gösterdik. Biz ağacımızı koruyoruz, her gün sulama yapıyoruz” dedi.

Yenişehir ilçesinde dönercilik yapan Hüseyin Sertçelik, 5 yıl önce aldığı işletmesini büyütmek istedi. Sertçelik, dükkanının yanındaki 45 yıllık çınar ağacı, işletmeyi genişleteceği alanda kalınca kesmeye kıyamadı. Sertçelik, geçen yıl, dükkanın ek bölümünü, ağaç, içinde kalacak şekilde düzenledi.

Bazı müşterilerin çok şaşırdığını belirten Sertçelik, “Burayı 2018 yılında devraldık. Bu ağaç kenardaydı. Sonradan burayı genişlettirdik. Ağacı kesmemek için ona özen gösterdik. Biz ağacımızı koruyoruz, her gün sulama yapıyoruz. Üst kısmını da buduyoruz. Her yağmur yağdığında dükkanımıza su girmesine rağmen katlanıyoruz. Ağaçlara önem verdiğimiz için buna katlanıyoruz. Bu ağacı kesmememizin sebebi de ağaç sevgisidir. Korumaya aldık. Ağacımız 45 yaşında. Ağaç genişledikçe çatı kısmını kesip tekrar köpükleme işini yapıyoruz. Her ne kadar zor olsa bile ağaca önem veriyoruz. Müşterimizin bazıları hayret içerisinde kalıyor. Çoğu da ‘Bu ağacı kesin dükkan geniş olsun’ diyor. Biz hiçbir zaman öyle düşünmedik. Hep sahip çıktık. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Her zaman ağaçları korumamız lazım” diye konuştu. (DHA)