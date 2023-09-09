İki isim milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
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İki isim milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Belçika’nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, “Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.” ifadeleri yer aldı. (AA)

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