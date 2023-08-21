Kepçeler, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çalışıyor!

KKTC’de, BM ile gerilim yaşandığı haberi herkesin dikkatini bölgeye çekti.

Mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi için yapılan çalışmalara, bölgenin Türk toprağı olmadığı gerekçesi ile BM’nin engel olduğu basında yer aldı.

BM araçlarının kepçelerle sürüklenmesi dikkat çekiciydi.

Hem de kepçelere bu talimatı veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek olunca daha da dikkat çekici hale geldi!

Bebek yaptığı açıklamada, Pile’de yaşayan Türk halkının yaşadığı sıkıntılar için 2001 yılında hazırlanan bir projeyi hayata koymak istediklerini açıkladı!

Bu fikir daha da enteresandı!

2001’de hazırlanan proje döneminde, KKTC’nin başında merhum Denktaş vardı.

Hani Türkiye’den kovulan, anıt mezarı hala bitirilmeyen DENKTAŞ vardı!

2004’e gelelim.

Annan’ın bile okumadığını itiraf ettiği Annan Planı referandumunda; sonuçlar KKTC’de “evet”, GKRY’de “hayır” çıkmıştı.

AKP medyası tarafından haberlerle bu plan hayata geçmedi yalanı herkese yutturuldu!

Evet, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla federasyon içeren Annan Planı, KKTC’de yasalaşmıştı!

Plana bakın göreceksiniz!

Uygulamalar ise hemen başlamıştı.

Bir hafta sonra 1 Mayıs 2004’te; GKRY, AB’ye Kıbrıs’ta tek devlet olarak üye olmuştu!

Çünkü referandum ile Kıbrıs tek devlet olmuştu…

Elbette GKRY’de referandum geçmeyecekti çünkü BM kararlarına göre zaten Kıbrıs’ta tek devlet vardı o da güneydekilerdi!

Referandum sonrası, tabelada kolordu yazsa da Kıbrıs’ta bir tabur Türk askeri dahi olmadığını bilen var mı?

Annan Planı’nın 8. Maddesine bakan herkes bu cümlenin teyidi olduğunu görecektir.

2008 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Talat, GKRY ile Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC’nin GKRY’e katılması konusunda uzlaştıkları açıklamasını AKP bilmiyor mu?

Bilmesinin ötesinde desteklediğini tüm dünya biliyor.

Gerçekleri çarpıtmak için TRT’de dizisi bile yapıldı!

Uzatmayalım.

Plan işliyor yoksa Beyarmudu Belediye Başkanı, AKP’den habersiz BM araçlarını kepçe ile sürükleyebilir mi?

Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında referandumla kabul edilen yapıya geçiş için süreç başlamıştır.

Kepçeler, BM’nin yeşil hattının kaldırılmasında kullanılmıştır.

Adanın % 3’nü kaplayan İngiliz üsleri dâhil yeşil hat pay edilerek federatif yapıya geçilecektir.

2007-2008 yıllarında Erdoğan, Denktaş için “…Benim ülkeme gelip de seçim kampanyası yapacağına kendi ülkesinde kampanya yapsın…” dediği günlerde, ADD Antalya merhum Denktaş’ı ağırlamıştı.

Yapılan konferans sonrası özel bir sohbette şunu sormuştum.

Bugüne kadar Atatürk’ün kurduğu rejime bağlı kalın mesajı verdiniz ya rejim değişirse ne yapacaksınız?

Denktaş; “ O zaman Allah yardımcımız olsun…” demişti…