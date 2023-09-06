Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın

Cinsellikte bazı kişiler kendilerini çevresindeki kişilerle kıyaslar. Eğer karşısındaki kişinin daha iyi olduğunu düşünürse mutsuz olur. Oysa bu durum birçok değişkene bağlıdır.

Cinsel hayatımız niye böyle değil?

SORU:

6 yıldır evli bir kadınım. Eşimle haftada bir ya da iki defa seks yapıyoruz. Yakın bir arkadaşım her gece cinsellik yaşadığını söylüyor. Bu moralimi bozdu. Biz neden böyle değiliz? H.A./Samsun

CEVAP:

Cinsel birlikteliğin sıklığı, eşlerin yaşı, ge­nel sağlık durumları, evlilik süresi, evlilik doyumu, mahremiyet koşulları, ilişkide ki stres faktörleri, çocukların varlığı, cinsel­liğe ilgi ve çekiliğin ne kadar olduğu gibi birçok değişkene bağlıdır. Burada önemli olan kaç kere cinsellik yaşandığı değil yaşanan cinselliğin kalitesi ve eşleri ne kadar mutlu ettiğidir. Cinsel ilişki sıklığıyla ilgili sorunlar genellikle eşlerin beklen­tilerinin faklı olması durumunda yaşanır. Böyle durumlarda aradaki uyumsuzluğun nedenini anlamak ve ona göre çözüm üretmek gerekebilir. Cinsel yaşam çifte özel bir durum olduğu için başkalarıyla kıyaslamamalı, eşler karşılıklı konuşarak daha iyi bir cinsellik yaşama konusunda birbirine yardımcı olmalıdır. Burada açık iletişim, cinsel istek ve fantezilerin çekin­meden paylaşılması faydalı olabilir.

Bu problem ilaçla düzelebilir mi?

SORU:

33 yaşındayım ve sertleşme sorunum var. Gittiğim doktor mavi ilaçtan verdi. Şimdilik durum daha iyi gibi ama ne ka­dar kullanacağımı söylemedi. Bu ilaçla sertleşme sorunu tamamen düzelir mi? D.T./Antalya

CEVAP:

Sertleşme sorununun sebebine göre bu tür ilaçları kullanma süresi değişebilir. Organik kökenli sertleşme sorunlarında ihtiyaç duyulduğu sürece kullanılması gerekir. Bunun süresine tedaviyi yürüten doktorla birlikte karar verilmelidir. Psikolojik ne­denlerden kaynaklanan sertleşme sorun­larında geçici bir çözüm sağlar, uzun süreli kullanımlar da özgüven kaybına yol açacağı için faydadan çok zarara neden olabilir. Doğrusu tedavinin sorunu yaratan neden yönelik yapılmasıdır. Psikolojik kökenli sertleşme sorunlarında cinsel uyarılma­yı artırarak sertleşmeyi doğal yollardan sağlamak daha önemlidir. Bunun için her türlü performans kaygısından uzak, cinsel fantezilerin olduğu daha fazla dokunma ve hissetme odaklı bir cinsel birlikteliğe geçiş yapmak gerekir. Bunlara ek olarak uyumlu bir partner ilişkisi, düzenli bir beslenme ve uyku düzeni, yeterli fiziksel aktivite de sertleşme kalitesini artırarak sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.