Fatih (Altaylı), başarılı bir genç televizyon gazetecisini konuk etmiş…

İzlememiştim…

Bahar Feyzan izlemiş ve Twitter hesabından Fatih’e cevap vermiş…

Fatih’ten öyle bir söylem beklemezmiş gibi şaşırmış…

Hatta öfkelenmiş de…

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Fatih demiş ki:

“İşte burada zaten artık bir ben, bir sen, bir de Flu TV var…”.

Fatih’i tanıyan cümle âlem bilir ki bunun tercümesi şöyledir:

“Youtube platformunda sen, ben ve Flu TV’den geri kalanı bir b.ka yaramaz…”.

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Tanırım…

Bilirim…

Fatih iyi bir gazetecidir…

Ama…

Kibirlidir…

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Canlarım:

Kibir hastalıktır…

Ve…

Tüm dinlerde en büyük günahlardan biridir…

İyi değil, kötü insanlarda bulunur…

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İyi (başarılı) gazeteci olmak…

İyi (başarılı) futbolcu olmak…

İyi (başarılı) sanatçı olmak kişiyi “iyi insan” yapmaz…

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Çok kötü (Başarısız) bir gazeteci…

Mükemmel bir insan olabilir…

Ya da:

Attığı şutlarla dağı taşı döven bir futbolcu:

Herkesin sevip saydığı bir kişi olabilir…

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Fatih kibirli ve kötü bir insan…

Çünkü…

Kendi başarılarını anlatabilmek için:

Rakiplerini düşmanlaştırıyor…

Onları itibarsızlaştırmak amacıyla:

İftira atmaktan bile çekinmiyor…

★

Biliyorsunuz…

Ben bu tür gazetecilere:

“Ad Hominem” diyorum…

★

Geçtiğimiz günlerde KORKUSUZ’daki köşemde bu konudan söz ettiğimi hatırlayacaksınız…

Oysa…

Fatih kendisine rakip gördüğü meslektaşlarına:

Bilgi birikimi ile cevap verebilecek kadar entelektüel bir gazeteci…

Ama…

Dedim ya:

Hem kibirli…

Hem ad hominem…

Rakip gördüğü kişileri itibarsızlaştırmazsa…

Kendi değerini anlatamayacağını…

Kendini yüceltemeyeceğini:

Sanıyor…



Günün sözü

Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar.

Lâedrî

Seçim kazanamaz

Abdülkadir Selvi dedi ki:

“Benim tanıdığım Erdoğan söz verdi mi dünya üzerine gelse sözünden vazgeçmez. Sözü senet olan bir liderdir”.

★

Abdül be…

Senin tanıdığın Erdoğan öyle olabilir…

Zira…

Sana verdiği her sözü tutmuştur…

Ama…

Dünyanın ve halkımızın yarısından fazlasının tanıdığı Erdoğan:

Verdiği hiçbir sözünü tutmuyor…

★

Meselâ…

Erdoğan, seçimleri kazanmadan önce:

“Mülakatı kaldıracağız” demişti…

★

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mülakatların kaldırılmadığını açıkladı…

Canlı canlı kulaklarımızla duyduk…

★

Kemal Öztürk hatırlattı:

“Sayın cumhurbaşkanı mülakatın kaldırılacağını vaat etmişti.”

Yusuf Tekin cevap verdi:

“Tam olarak öyle değil. Mülakatlar artık mülakat gibi yapılacak.”

★

Sayın Bakan yeme bizi…

Ne demek bu:

“Mülakatlar artık mülakat gibi yapılacak…”.

Yazılı sınavları kazananlar bugüne kadar yapılan mülakatlara atsız geliyordu…

Şimdiden sonra atla mı gelecek?..

★

Kazananlar atlarına binip görev yerine giderken…

Kaybedenler:

Mülâkı alacak…

Atları DMO’ne mi bağışlayacaklar?..

Tövbe tövbe…

★

Yani ve sözümün özü Abdül…

Recep Bey verdiği sözleri asla tutmaz…

Tutarsa da:

Seçim kazanamaz…

Zırt diyen en son delik

Fatih’in iyi insan, iyi yurttaş olmak gibi bir hedefi yok…

Fatih’in tek amacı var:

Para kazanmak…

Ve o amacına ulaşabilmek için:

Her aracı meşrulaştırabilecek kadar da münasebetsiz…

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“Münasebetsiz” diyorum çünkü…

Dün, Bahar Feyzan ve Enver Aysever’e neden cevap vermediğini soran beyefendiye:

“Ne yani?” diyerek başlayıp devam etti: “sokakta yürüyorum, köşe başında iki köpek bana havladı diye ben de onlara havlayayım mı?..”.

★

Bence bu cevabı:

Ayıptan öte…

İnsanlık dışı bir metafordu…

★

Oysa…

Bu iki arkadaşın isimlerini vererek ya da vermeyerek…

Kendisini neden eleştirdiklerini anlayamadığını…

Eğer yanlış anladıysa da bunun kusurunun kendilerinde olduğunu söyleyerek ve gülümseyerek: “kıskanmayın ne olur çalışın sizin de olur” diyebilirdi.

★

Hem böyle yapmadı…

Hem de köpek metaforunu yaptıktan sonra…

İki değerli meslektaşının kendisini kıskandıklarını…

Soru soran ama…

Bir türlü kendisini göstermeyen (Çok çirkin olabilir mi?) beyefendiye söyletti…

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Sözümün özü canlarım…

Fatih bundan sonra da…

Zurnanın “zırt” diyen en son deliği olarak:

Ötüşünü sürdürecek…

Bundan eminim…

Kırk yıllık Kâni’nin “Yani” olacağını boşuna beklemeyin…

Umarım milleti yakmazlar…

Erdoğan’a tutkuyla bağlı genç akademisyenlerden biri…

Recep ve Mehmet beylerin resimlerini iliştirip diyor ki:

“Kafaya koydular, enflasyonu bitirecekler…”.

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Elbette o genç akademisyen enflasyonun nasıl bitirileceğini açıklamıyor…

Ama…

Ben tahminimi…

Bir “Süleyman Demirel” fıkrasıyla anlatayım:

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Başbakanın eşi, oturdukları yaşlı ve ahşap konutta (Eskiden 1150 odalı saraylarımız yoktu, fakirdik) bir fare görür…

Konuttan taşınmayı, o farenin de hemen yakalanıp öldürülmesini ister…

Devlete ait bir başka eski binaya taşınırlar…

Bir süre sonra yetkililerden biri Başbakan’ın huzuruna çıkar:

“Bir tek fare bile kalmadı hepsi öldürüldü Sayın Başbakanım” diye tekmil verir…

Başbakan sorar:

“İyi yapmışsınız kardeşim; bunu nasıl başardınız?..”.

Yetkili cevap verir:

“Konutu yaktık efendim, konut yanınca fareler de yandı…”.

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Demirel bu fıkrayı anlattıktan sonra:

“Enflasyon fare gibidir, insanı rahatsız eder, huzursuz eder ama fareden kurtulmanın yolu nasıl ki konutu yakmak değilse, enflasyondan kurtulmanın yolu da milleti, memleketi yakmak olmamalıdır” derdi…

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Demek istemem o ki…

Umarım, enflasyonu bitirmek için:

Milleti, memleketi yakmazlar…

Adam olamayacağı kanaatindeyim

Kendini meslektaşlarından üstün görüşü nedeniyle…

Yıllarca köşesinde:

“Ne zaman adam oluruz?” diye sorup…

Kendince “işte böyle yaparsak adam oluruz” diye yazan Fatih:

Kendisi bir türlü adam olamadı…

★

Yakında:

“Türkiye’nin en çok izlenen en çok takipçisi olan YouTube içerik sunucusu” olabilir…

Ama…

Bu kafayla giderse…

Hiçbir zaman adam olamayacağı kanaatindeyim…

Günün fıkrası

Adamın biri Kayseriliye alay edercesine sormuş:

“Yahu sizin orada eşek etinden pastırma yapıyorlarmış, bu doğru mu?..”.

Kayserili soruya soruyla karşılık vermiş:

“Sen Gayseri’ye gidecen mi ağam?..”.

Adam:

“Evet bir iş seyahati için gitmeyi düşünüyorum…”.

Kayserili gayet sakin:

“O halde gorkma ağam, habar iderim sağa dokunmazlar…”.

★

Münasebetsiz insan…

Eşek yerine konmayı göze almalıdır…

Dünün tweeti

Ahmet YAVUZ

@yvzah

AKP’nin yaptığı her anayasa değişikliği halkın fakirleşmesine ve hukuk devletinin zayıflamasına yol açtı.

Yeni bir anayasa gelirse elde olan da gider!

Yediğimiz kazıkları unutmayalım!