Kendini ‘banka müdürü’ olarak tanıttı, yaşlı çifti dolandırdı

İstanbul’da kendisini ‘banka müdürü’ olarak tanıtan cezaevi firarisi bir dolandırıcı, hedef seçtiği yaşlı çifti aracına alıp yeni çektikleri maaşlarını aldı. Ölümle tehdit ettiği çifti Büyükçekmece’de yol kenarına bırakıp kaçan zanlı, Esenyurt’ta yakayı ele verdi. 11 suçtan kaydının olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Beylikdüzü ve çevresinde yaşlıları hedef alan S.Ç. adlı cezaevi firarisi bir dolandırıcı, son dönemlerde banka ve ATM önlerinde emekli maaşlarını çeken kişileri takip edip, kendini ‘banka müdürü’ gibi göstererek uzağa düşürdü. İddiaya göre dolandırıcı S.Ç., 22 Şubat’ta Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde emekli maaşlarını çeken 67 yaşındaki N.Ç. ve eşinin yanına araçla yanaşarak kendini bir bankanın müdürü olarak tanıtıp gidecekleri yere kadar götürmek istedi.

Araca aldığı kişileri öldürmekle tehdit etmiş

Yaşlı çifti kandıran şüpheli S.Ç., gidecekleri yere götürmek amacıyla aracına bindirdiği N.Ç. ve beraberindeki eşini ölümle tehdit ederek emekli maşlarını gasp etti. Dolandırıcı, paralarını aldığı yaşlıları Büyükçekmece’de sakin bir bölgede yol kenarına bırakarak kaçtı.

Dolandırıldıktan sonra ölümle tehdit edilerek yol kenarına bırakılan yaşlı çift, durumu hemen polise bildirdi. Olayın ardından harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe giriş çıkışlarında ve çevre ilçelerde bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Güvenlik kameraları kayıtlarından ve KGYS kayıtlarındaki görüntülerden yola çıkan polis, dolandırıcının kullandığı aracın plakasını tespit etti. Olayda kullanılan otomobilin Esenyurt yönüne kaçtığını belirleyen emniyet ekipleri, araçtan failin izine ulaştı. Polis, dolandırıcıyı aynı gün saat 14.00 sıralarında Esenyurt’a bağlı Talatpaşa Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Hedefindeki kişiler 65-80 yaş aralığında

Dolandırıcın geçmişini araştıran ilçe polisi, S.Ç.’nin benzer şekilde 65-80 yaş aralığındaki yaşlılara kendisini banka müdürü olarak tanıtıp gideceği yere kadar götürmek için yardım etme bahanesi ile aracına aldığı, ardından da ‘devlet emeklilere kredi veriyor’ veya ‘bankadaki hesaplarınıza devlet el koyacak’ gibi gerekçelerle hedef seçtiği kurbanlarını tuzağa düşürdüğünü belirledi. Bu yöntemle kandırdığı yaşlı kişilerin banka kartlarını ve şifrelerini alarak paralarını çeken dolandırıcının, yüklü miktarda vurgun yaptığı orya çıktı. Bu yolla 6 ayrı ‘dolandırıcılık’ olayını gerçekleştirdiği anlaşılan cezaevi firarisi S.Ç.’nin, ‘hırsızlık’, ‘siber dolandırıcılık’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ gibi kabahatlerin de aralarında bulunduğu toplam 11 suçtan arandığı kaydedilirken, 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 4 bin 820 lira para cezasının olduğu tespit edildi.

Çeşitli olaylardan 11 suç kaydı çıkan dolandırıcı tutuklandı

Gözaltına alınarak karakola götürülen şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘yağma’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 23 Şubat’ta Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Faili firar olarak uzun zamandır aranan ve daha önce işlemiş olduğu suçlardan kesinleşen hapis cezası olduğu öğrenilen S.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, dolandırıcının kullandığı iddia edilen otomobil ile onun hedef aldığı yaşlı çift, çevrede bulunan güvenlik kameralarına ve KGYS görüntülerine yansıdı. (İHA)