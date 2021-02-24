Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler
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Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Fransa’dan gelen bir grup genç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan gençler cezadan kaçamadı.

Olay, Süleyman Demirel bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Selçuk K. idaresindeki otomobil de bulunan bir grup genç, sanayi kavşağında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonucu bir otelin bahçesinde yakalanan gurbetçi gençler araçtan indirildi.

Alkol muayenesi testinde sürücü Ali Selçuk K.’de 16 promil alkol çıktı. Fransa’da son model polis otolarının kendisini yakalayamadığını söyleyen gençler polislere teşekkür etti. Sürücüye çeşitli maddelerden 1967 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

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Kendilerini yakalayan polislere teşekkür ettiler
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