Kendi ve eşinin bedenini tanımayan cinsel haz alamaz 

Kadın ve erkek cinselliğinin başlangıç noktası kendini ve partnerini tanımaktır. Bilgi her kapıyı açan bir anahtardır. Bu cinsel haz için de çok önemlidir…

Bizim mutlu olma şansımız var mı?

SORU:

24 yaşındayım ve muhafazakar bir çevrede yetiştim. Bir yıldır evliyim, öncesinde hiç ilişkim olmadı. Eşimin yanında çok utanıyorum, birbirimiz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve dokunamıyoruz, bu durumda mutlu olma şansımız var mı? E.R./ Konya

CEVAP:

Kadın ve erkek cinselliğinin başlangıç noktası kendini ve partnerini tanımaktır. Bilgi her kapıyı açan bir anahtardır. Bunu deneyim ve deneyimin yarattığı bedensel ve duygusal haz takip eder. Kendi bede­nin, temel düzeyde organlarının yapısını ve işleyişini, aynı şekilde karşı cinsin de bedenini, organlarını ve işleyişini bilen biri için cinsellik kaygı yaratan bir görev değil, merak uyandıran ve heyecanlandıran bir keşiftir. Cinselliği bir tabu olduğu ve eşle­rin birbirini evlendikten sonra tanıması gerektiğine inanan toplumlarda evlilikteki cinsel yaşamda bazı sorunların görülmesi sık rastlanan bir durumdur. Böyle durum­larda cinsel konuda kendini geliştirmek için bilimsel kaynaklardan faydalanılabi­lir. Bununla birlikte okumak her zaman yeterli olmayabilir. Bireysel olarak kendini ayna karşısında inceleme, kendine dokun­ma, hassas bölgelerini keşfetme, daha sonra aynı şeyleri eşle birlikte karşılıklı yapıp birbiriyle konuşarak istek ve arzuları dile getirme faydalı olabilir. Henüz yeni evlisiniz, karşılıklı konuşarak bu sorunları aşabilir ya da uzman desteği alabilirsiniz.

Başka ilaçlar bir fayda sağlar mı?

SORU:

38 yaşındayım, bekarım ve erken boşalma sorunu yaşıyorum. Düzenli bir partner ilişkim yok. Gittiğim doktorlar ilaç verip gönderiyor ama istediğim sonucu alamı­yorum. Acaba farklı ilaçlar denesem daha iyi bir sonuç alabilir miyim? D.M./ Ankara

CEVAP:

Erken boşalma sorunu erkekler arasında özellikle düzenli bir cinsel yaşamı olma­yan erkekler arasında en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. Neyse ki bu sorunun etkili ve kalıcı çaresi vardır. İlk akla gelen ve etkisini kısa sürede göste­ren çözüm ilaç kullanmaktır ama ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olur, bırakıldı­ğında başa dönülür ve birçok istenmeyen yan etkiye de katlanmak zorunda kalınır. Sizin durumunuzda düzenli bir partner ilişkinizin olmaması erken boşalmanın en önemli nedenidir.