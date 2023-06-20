Kenan Nuhut, son yolculuğuna uğurlandı
Haberler Spor

Kenan Nuhut, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut’un cenazesi, Ankara’da toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve 67 yaşında yaşamını yitiren Nuhut’un cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’ne getirildi.

Nuhut’un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenazeye Nuhut’un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bazı milletvekilleri, siyasi erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. (AA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Arda Güler ‘Golden Boy’a aday

Arda Güler ‘Golden Boy’a aday

Anadolu Efes’te Erdem Can dönemi başladı

Anadolu Efes’te Erdem Can dönemi başladı

A Milli Futbol Takımı, Galler’i mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, Galler’i mağlup etti

Kenan Nuhut, son yolculuğuna uğurlandı
Spor