Kemer Country’de yargı ikinci kez yürütmeyi durdurdu

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine Göktürk Mahallesi’ndeki Kemerköy Sitesi Golf Sahası’na Emlak Konut GYO’nun inşa etmek istediği 91 villa ve 559 dairenin de yer aldığı projenin yürütmesini durdurdu.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul Kemerburgaz’daki 224 bin metrekarelik araziyi yapılaşmaya açmıştı. Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği ve kredi borcunu ödemediği için Ziraat Bankası’na devredilen araziye konut inşa edilmek isteniyordu.

“YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ”

Bölgedeki yeşil alanda 91 villa ve 559 dairenin yer aldığı projeye karşı çıkan ve bunun için direnen site sakinleri, yargı yoluna başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi. Vatandaşlar, Eyüpsultan Kaymakamlığı aleyhine İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde açtıkları davada ilk raundu kazandı. İdare Mahkemesi, projenin yürütmesini durdurdu.

İdare mahkemesinin kararında, “Davalı idarenin savunması alındıktan ve ara kararına cevap geldikten sonra veya savunma ve ara kararına cevap verme süresi dolduktan sonra verilecek karara kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” dedi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme, savunma ve ara karara cevap verebilmesi için Eyüpsultan Kaymakamlığı’na 30 gün süre verdi. Mahkeme, söz konusu kararı 11 Kasım’da oybirliğiyle aldı. (ANKA)