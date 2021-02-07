Kemaliye’den Unesco Dünya Miras Listesi adaylığı için ilk adım

Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından KUDAKA 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve Kasım-Aralık dönemi başarılı projeler arasında yer alan “Kemaliye İlçesi Unesco Danışmanlık Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisi hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman katıldı.

Proje kapsamında, tarihi ve kültürel dokusuyla Erzincan’ın en önemli kültür varlıklarından biri olan Kemaliye ilçesinde ön fizibilite çalışması yapılarak doğal, kültürel, somut olmayan mirasların ortaya konulması ve ilçeye ait üstün evrensel değerlerin UNESCO geçici listesinde yer almasının sağlanması amaçlanmakta.

Bunun için gerekli olan çalışmaların yürütülmesi, geçici liste başvuru dosyasının Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Uygulama Rehberi ile UNESCO Danışma Organı olan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) teknik kriterlerine uygun olarak hazırlanması, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın sürece ilişkin öneri, teftiş ve uyarılarına göre çalışmaların yönlendirilmesi ve böylelikle UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık başvurusunun gerçekleştirilmesi hedeflenmekte.

Söz konusu çalışmaların yürütülmesi için Kemaliye Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulacak ekibe süreç içerisinde başvuru dosyası hazırlığı için danışmanlık desteği verilecektir. Bu sayede ilçenin sahip olduğu eşsiz doğa, kendine özgü mimari ve zengin kültürel mirasın ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğü artırılarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmış olacak. (İHA)