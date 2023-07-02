Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sivas Katliamı’ paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak Katliamı’nın 30. yıl dönümünde Twitter hesabından “Kendimi her 2 Temmuz’da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Otel’deki katliamda ölen 33 aydın ve sanatçının ölüm yıldönümlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Kendimi her 2 Temmuz’da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda” (ANKA)