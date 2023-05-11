Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce açıklaması

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Barış Manço’nun “Halil İbrahim sofrası” şarkısını paylaşarak; Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin” çağrısı yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabında Barış Manço’nun “Halil İbrahim Sofrası” şarkısını alıntılayan Kılıçdaroğlu, paylaşımına “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin” notunu düştü. (ANKA)