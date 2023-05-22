Kemal Kılıçdaroğlu: Unutmayın, bu bir referandumdur

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara; “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur” notuyla bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, yurttaşlara videoda; “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” sözleriyle seslendi. (ANKA)