Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularının ailelerini Meclis’te ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı Davası’nda hapis cezası verilerek tutuklanan Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın aileleri ve avukatlarını TBMM’deki makamında ağırladı. Tutuklu yargılamanın istisna olduğunu ve Gezi Davası tutukluları için kaçma şüphesi bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Suç işlemediler ki niye kaçsınlar? Zaten yargılama için yurt dışından geldiler. Süreci takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Can Atalar ve Tayfun Kahraman’ın aileleri ve avukatları, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün Meclis’teki makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileleri ve avukatları kapıda karşıladı.

Görüşmede, Mevlüde Şükran Atalay, Mustafa Atalay, Abdurrahman Atalay, Yavuz Selim Atalay, Meriç Demir Kahraman, Melissa Vera Kahraman ve avukatlar Evren İşler, Akçay Taşçı ile Sosyal Haklar Derneği Başkanı Özgür Barış Akbayır yer aldı.

Ailelerin avukatlarından Evren İşler, “Anayasa Mahkemesi’ne haksız tutukluluktan dolayı başvuru yapmıştık. Ağustos ayında, İrfan Fidan ve Selahattin Menteş imzası ile kabul edilemez buldular” dedi.

Kılıçdaroğlu da İşler’e, “Şimdi Anayasa Mahkemesi reddedince sizin AİHM’ye (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) gitme hakkınız doğuyor değil mi” karşılığını verdi. İşler, “Evet ama bu bahis sadece tutuklulukla ilgili. Kararın kendisi ile ilgili değil. Kararın kendisi ile ilgili de önce istinafı ve Yargıtay’ı tüketmemiz gerekiyor” diyerek yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

Tutuklu yargılamanın istisna olması gerektiğini, ancak bu davada bunun uygulanmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kimsenin kaçma şüphesi olmadığını, yurt dışında olanların da yargılama için Türkiye’ye geldiğini belitti. Kılıçdaroğlu, “Suç işlemediler ki niye kaçsınlar? Zaten yargılama için yurt dışından geldiler. Süreci takip etmeyi sürdüreceğiz, hukuki olarak her türlü desteğimizi vermeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Aileler ve avukatlar, görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Ankahaber)