Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı oldu

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Altı lider; Saadet Partisi Genel Merkezi’nin önünde bekleyen yurttaşları birlikte selamlarken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı önemli olan siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız” dedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantı başlarken on binlerce yurttaş, Genel Merkez’in önünde toplandı.

Beş saat süren toplantının ardından Altı Lider, birlikte yurttaşları selamladılar. Daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nın 13’üncü Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere kürsüye geldi.

“SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU, BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ…”

Karamollaoğlu’nun konuşması şöyle:

“Bugün Berat Kandili’ni idrak ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Ramazan’a çok kısa bir zaman kaldı. Bundan dolayı Cenab-ı hakkın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyoruz Cenab-ı haktan.

Elbette içinde bulunduğumuz günler ifade edildiği gibi acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde, şehir diye neredeyse bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenabı haktan rahmet ediliyorum, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Geride kalan kardeşlerimize de başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Allah, vefat edenlere tekraren rahmet eylesin.

Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk. Aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı önemli olan siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız… Bu görevin hayırlı olmasını diliyor, inşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum.”

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ

Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde doğdu. Kılıçdaroğlu, babasının tapu memuru olması dolayısıyla ilk ve orta eğitimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu’nun çeşitli yerlerinde aldı. Elazığ Ticaret Lisesi’ni 1967’de birincilikle bitiren Kılıçdaroğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden (bugünkü Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971’de mezun oldu.

1971 yılında, girdiği Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavının ardından Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra Hesap Uzmanı olan Kılıçdaroğlu, bir yıl Fransa’da kaldı. Hesap uzmanlığını 1983’e kadar sürdürdü ve aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğü’ne atandı. Burada önce Daire Başkanı olarak görev aldı, daha sonra aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü’nü atandı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü oldu. Kısa bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend Dergisi tarafından “Yılın Bürokratı” seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1999 yılının Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden emekli oldu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında Kayıt dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu’na başkanlık eden Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde de bir süre ders verdi. Daha sonra Türkiye İş Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulunda görev alan Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimlerinde de İstanbul’dan 23. Dönem Milletvekili seçildi.

CHP Grup Başkanvekilliğine seçilen Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu Mayıs 2020’ye kadar bu görevini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bu süreçte iktidar yöneticilerine ait yolsuzluk dosyalarını kamuoyunda gündeme getirdi.

BELGE AÇIKLADI, AKP’Lİ ŞABAN DİŞLİ İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekiliyken AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin, Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde imar değişikliği ve banka kredisi karşılığında 1 milyon dolar alarak iş takipçiliği yaptığını iddia etti ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Bu Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunun dikkatini çektiği ilk önemli dosya oldu. Kılıçdaroğlu’nun iddialarından sonra dişli Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT’I GÖREVDEN ALDIRDI

Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekilliği döneminde AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın yönetim kurulunda bulunduğu Menas adlı şirketin hayali ihracat yaptığı, Menas’a ait TIR’da 89 kilo eroin yakalandığı iddialarını gündeme getirdi. İddialar üzerine Kılıçdaroğlu ve Fırat 26 Eylül 2008’de TBMM basın bürosunda canlı yayınla bir araya gelerek tartıştı. Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelerden sonra Dengir Mir Mehmet Fırat 7 Kasım’da genel başkan yardımcılığı görevinden alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 2008 tarihinde canlı yayında dönemin AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek doğal gaz saatlerinde yapılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu bu tartışmada da önemli belgeler açıkladı.

“SAKİN GÜÇ”

Kılıçdaroğlu’na girdiği siyasal düellolardaki serinkanlı tavrı nedeniyle “sakin güç” denilmeye başlandı. Kılıçdaroğlu, soğukkanlı tavrı, sakin ve ikna edici konuşmaları nedeniyle, Hindistan’ın barışçıl, ruhani lideri Gandi ile de özdeşleştirildi.

İSTANBUL ADAYLIĞINDA OYLARI ARTIRDI

29 Mart 2009 seçimlerinde CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı oldu. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde partinin yüzde 28.9 olan oy oranı, 2009’da yapılan seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun adaylığında yüzde 37’ye yükseldi.

2010’DA GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Genel Başkan Deniz Baykal’ın istifa etmesinin ardından partinin Genel Sekreteri Önder Sav ve milletvekillerinin imzasıyla genel başkanlığa aday gösterildi. 22 Mayıs 2010’da yapılan CHP 33. Olağan kurultayında 1189 geçerli oyun tamamını alarak CHP’nin 7. Genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçildikten sonra parti tabanını genişletmek, daha geniş kitlelere ulaşmak için adımlar attı.

YOLSUZLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

Kılıçdaroğlu, parti politikası olarak yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleyi ön planda tuttu. Genel Başkanlığı döneminde, iktidarın yolsuzluk iddialarıyla ilgili dosyaları gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, “hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” diyerek, yoksulluğun azaltılması için politikalar üretti.

SUİKAST GİRİŞİMİ

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016’da Artvin’in Ardanuç ilçesi yakınlarına PKK terör örgütü mensuplarının uzun namlulu silahlarla yaptığı saldırıya uğradı. CHP konvoyunun geçtiği vadinin üst tarafından açılan ateşe Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları anında karşılık verdi. Yaklaşık yarım saat süren çatışmadan Kılıçdaroğlu yara almadan kurtuldu.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından Kılıçdaroğlu, “Adalet” yürüyüşü başlattı. Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2017’de Ankara’dan İstanbul’a çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlarla birlikte elinde “Adalet” yazılı dövizle yola çıktı. 420 kilometrelik yürüyüş, 25 gün sürdü ve 9 Temmuz 2017’de Maltepe’de son buldu.

İYİ PARTİ’YE MİLLETVEKİLİ DESTEĞİ

YSK’nın, 2018 milletvekili genel seçimlerinde, İYİ Parti’nin örgütlenmesini tamamlayamadığı gerekçesiyle seçimlere katılamayacağı yönündeki kararının ardından Kılıçdaroğlu 15 CHP’li milletvekilini İYİ Parti’ye göndererek Meral Akşener’in partisinin seçimlere katılmasını sağladı.

ÇUBUK’TA SALDIRIYA UĞRADI

Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019’da şehit cenazesine katılmak için gittiği Ankara’nın Çubuk ilçesinde yumruklu saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu olayı “linç girişimi” olarak nitelerken, saldırıda bulunan Osman Sarıgün’e 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası verildi.

ELEKTRİK ZAMLARINA TEPKİ

Kılıçdaroğlu elektriğe yapılan zamlar nedeniyle birçok yurttaşın faturalarını ödeyememesine tepki olarak “zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödememe” kararı aldı. Mağdur vatandaşlarla dayanışma adına faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun elektrikleri kesildi. Kılıçdaroğlu 22 Nisan 2022’de evinde karanlıkta çektiği bir videoyu paylaştı.

MİLLET İTTİFAKINI KURDU

2018 seçimlerinde CHP, İYİ parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçime “millet ittifakı” olarak iş birliğiyle gitti. İttifaka daha sonra Gelecek Partisi ile DEVA Partisi de katıldı. Altılı masa 12 Şubat 2022’de bir araya geldi. Altılı masa ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi ve parlamenter sisteme geçiş için çalışmalar yaptı.

KAMU KURUMLARINA GİDEREK HESAP SORDU

Kılıçdaroğlu, yapılan yanlışlara tepki göstermek için çeşitli kamu kurumlarına görüşmek üzere kamu kurumlarına da gitti. 15 Ekim 2021’de Türk lirasının değer kaybı ve dövizdeki artışlardan sonra Kılıçdaroğlu ilk olarak Merkez Bankası’na gitti ve Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu daha sonra enflasyon hesaplamalarıyla ilgili bilgi almak için Türkiye İstatistik Kurumu’na gitti. Görüşme talebi kabul edilmeyen Kılıçdaroğlu bina önünde açıklama yaptı. (3 Aralık 2021) Kılıçdaroğlu 6 Aralık 2022’de 6 yaşındaki ‘çocuk gelin’ iddialarıyla ilgili Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Kılıçdaroğlu, deprem sonrasında borsada yaşananlarla ilgili de SPK’ya giderek tepkisini gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nazımiyeli olan ailesi Horasan’dan göçerek Anadolu’ya yerleşen Tunceli aşiretlerinden Kureyşan aşiretine mensuptur. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Oğuzlar’ın Bozok kolunun Beğdili boyundan olduğu ve Ehl-i Beyt’e kadar giden Seyyid soyuna uzanan aile geçmişi bilgisi Osmanlı’dan bu yana birçok tarihi vesikada yer alıyor. Kılıçdaroğlu, 9 Ekim 2018 tarihindeki CHP grup konuşmasında, atalarının İran’ın Horasan bölgesinden Selçuklu zamanında Anadolu’nun Türkleşmesini sağlayan Anadolu erenleri olarak geldiklerini; büyük dedesinin Akşehir’de türbesi olan Seyyid Mahmud Hayrânî olduğunu belirtmişti. (ANKA)