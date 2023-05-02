Kemal Bey’in her görüşüne ‘evet’ demek zorunda mıyım?
Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyona yakın konut stoku olduğu biliniyor…
Bu konutlar satılmadıkları…
Ya da:
Kiraya verilmedikleri için:
Boş…
★
Haliyle…
Konut arzı…
Konut talebine yetişemiyor…
★
Konut arzı düşük…
Konuta talep çok yüksek olduğu için:
Konut kiraları da…
Konut fiyatları da:
Acayip yüksek…
★
Kemal Bey: “Yabancıya konut satışını yasaklayacağım” diyerek:
Piyasa ekonomisinin özüne aykırı bir lâf etti…
★
Canlarım:
“Yabancıya yasak” demeye başladınız mı…
Küresel yatırımcıyı endişelendirirsiniz…
O: “Getirdim” dediğiniz 300 milyar doların…
30 milyar dolarını bile getiremezsiniz…
★
Oysa…
Her yasak…
Ya fiyat artışı getirir…
Ya da:
Rüşvet…
Ve…
Arkadan dolanma…
Yani:
Yasalara karşı hile yapma…
★
Hâlbuki…
Doğrusunu:
Gelişmiş liberal demokrat ülkeler yapıyor…
Nasıl mı?..
Konuta yatırım yapmayı…
Kârlı bir yatırım olmaktan çıkararak…
★
Meselâ:
İki yıl içinde kiraya verilmeyen…
Veya satılmayan konutları:
Tapu değerleri üzerinden yüksek oranda vergilendirerek…
★
Bu zorunlu açıklamayı yaptım çünkü…
Ekonomik akıl:
Yasakçılıktan…
Ve…
“Halkın bir kesimine dalkavukluk” yapmaktan çok daha iyidir…
★
Sözümün özü canlarım:
CB seçimlerinde oyum Kılıçdaroğlu’na…
Çünkü…
Ehemini mühimine tercih etmekten vazgeçmeyeceğim…
★
Zira…
Ehem olan:
Erdoğan zihniyetinin siyaset dünyamızdan çekilmesi…
Onun yerini:
Özgürlükçü/Liberal…
Demokrat…
Hukukun üstünlüğü…
Ve…
Kuvvetler Ayrılığı ilkelerine bağlı…
Yargı bağımsızlığını tesis etmiş…
Gelir paylaşımında:
En az eşitsizliği hedefleyen…
İnsan haklarına saygılı bir cumhurbaşkanının…
Ve:
Parlamento çoğunluğunun alması…
500 dolara
Hasidik bir Yahudi kadının güzelliğinden etkilenen adam:
“Saçınızdan bir tel verin 100 dolar vereyim” dedi…
Hasidik Yahudi kadın cevap verdi:
“500 dolar verin, tamamı sizin olsun…”.
AKP: %30’un altına düştü
Erdoğan’ın anketçisi Hilmi Daşdemir; son bulduğu(!) anket sonuçlarını Sabah ile paylaşmış:
“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik…”.
★
Peki…
Hilmi:
“Bütün anketlerde Erdoğan önde” demek yerine:
Neden:
“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik” demiş…
★
Çünkü…
Hilmi’nin çalışma arkadaşları da biliyorlar ki…
Kendi yaptıkları anketlerde bile:
“Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor…”.
Ama…
★
Hilmi…
Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi ve pek çokları gibi:
Görevinin gereğini yerine getirmek zorunda olduğundan…
Kendisine ve pek çok meslektaşına:
Sahip oldukları servetleri kazandıran Erdoğan’ı:
Üzmek istemiyor…
Ondan dolayıdır ki:
Doğru sonuç yerine…
Erdoğan ve müzmin AKP’lileri sevindirecek:
“Anket(!)” sonuçları veriyor…
★
Oysa…
Atalarımız ne güzel söylemiş:
“Korkunun ecele faydası yoktur…”.
★
Bu gerçeğe rağmen…
Korkularının…
Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını engelleyemeyeceğini:
Kabul edemiyorlar…
★
NOT:
Aralarında:
“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik” açıklaması yapan OPTİMAR’ın anketinin de bulunduğu anket sonuçları tabloda görüldüğü gibi.
Yani…
“Erdoğan’ın önde göründüğü” tek anket:
Hilmi’nin anketi…
İlk turda
Bugüne kadar kişisel anket sonuçlarımda yanılmadığımı bilenlere…
Kendi seçim tahminimi söyleyeyim:
AKP, 2002 seçimlerinde aldığı oy oranının altında…
CHP, Muharrem’in 2018 CB seçimlerinde aldığı oyun üzerinde oy alacak…
★
Bunun böyle olduğunu görmemize sadece:
13 gün kaldı…
★
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları mı?..
Hilmi’nin sonuçlarını açıklayamadığı anket sonuçlarının:
Doğru olduğu kanaatindeyim…
Yani:
Kılıçdaroğlu:
İlk turda kazanıyor…
İTO’nun enflasyonu
Bildiğiniz gibi, İstanbul Ticaret Odası yaklaşık son 20 yıldır:
AKP’yi destekliyor…
Hatta…
Aylık ve yıllık enflasyon oranlarında da TÜİK’le ters düşmemeye gayret gösteriyor…
Ancak…
★
Son aylarda ya:
İTO, vicdana geldi…
Ya da TÜİK:
Vicdandan iyice:
Uzaklaştı…
★
İTO verilerine göre…
İstanbul’un nisan ayı enflasyon oranı:
Yüzde 4,57 artarak:
Yıllık:
Yüzde 62,46 oldu…
★
Bakalım:
TÜİK kaç açıklayacak?..
İtiraf edecekler
Hilmi Daşdemir’in asıl ilginç gözlemi:
AKP-CHP arasındaki oy oranı…
★
2002’den bu yana yapılan bütün seçimlerde…
Ve…
Hilmi’nin daha önceki seçimlere giderken bulduğu anketlerde:
AKP, CHP’ye en az %20 fark atardı…
★
İlk kez…
Ve hem de Hilmi’nin anketine göre:
AKP, CHP’den sadece:
8 puan önde…
★
Bu duruma göre…
Ya CHP %30’u geçti…
Ya da AKP:
%30’un altına düştü…
★
OPTİMAR çalışanları seçim öncesi tabii ki sessizliği tercih edecekler…
Ama…
Seçimlerden sonra…
Bu yazımın doğru olduğunu:
İtiraf edecekler…
Biliyormuş
Bektaşi’ye:
“Dünya öküzün boynuzlarının üstünde duruyormuş, ne diyorsun; doğru olabilir mi?..”.
Gülmüş baba Erenler:
“Valla” demiş… “Onu bilmem ama buna inanan çok sayıda öküz olduğunu biliyorum…”.
Mutlaka kaybetmelidir
Erdoğan:
Her “barış” deyişinden sonra…
Neden:
Savaşmamız gerektiğini anlatan nutuklar attı…
★
Ne zaman:
“Bir ülkede adalet çökerse Devlet de çöker” dediyse…
Hemen akabinde:
Cumhuriyet tarihimizin en kötücül adaletsizliklerinin altına:
İmza atmıştır…
★
Ne zaman: “Birbirimize karşı hoşgörülü olalım, hatalarımızı görmezden gelelim” demişse…
Ertesi gün:Nasıl da tahammülsüz ve hoşgörüsüz olduğunu kanıtlamak için:
80-90 yıl öncesine gidip…
Muhaliflerine mal edeceği suçlar üretmiştir…
★
İşte bu…
Demokratik hukuk devleti cumhurbaşkanına yakışmayacak oksimoron davranışları nedeniyle Erdoğan:
Mutlaka kaybetmelidir…
Günün atasözü
Bir Çin atasözü şöyle der:
“Köpekler, yedikleri yemeğe bakarlar…
Sahiplerinin…
Çaldıkları parayla onların karınlarını doyurmaları:
Umurlarında bile olmaz…
Ve…
Sahiplerini korumaya:
Devam ederler…”.
Dünün tweeti
Dogu Ergil
@DoguErgildogu
Siyaset, yanlışların tekrarlanamayacağı bir oyundur. Tekrarlanıyorsa, ya insanları aldatmakta ustalaşmış bir kadro ya da aldatılmayı küçük avantajlar karşılığında kabul eden bir kitle vardır.