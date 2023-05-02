Kemal Bey’in her görüşüne ‘evet’ demek zorunda mıyım?

Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyona yakın konut stoku olduğu biliniyor…

Bu konutlar satılmadıkları…

Ya da:

Kiraya verilmedikleri için:

Boş…

★

Haliyle…

Konut arzı…

Konut talebine yetişemiyor…

★

Konut arzı düşük…

Konuta talep çok yüksek olduğu için:

Konut kiraları da…

Konut fiyatları da:

Acayip yüksek…

★

Kemal Bey: “Yabancıya konut satışını yasaklayacağım” diyerek:

Piyasa ekonomisinin özüne aykırı bir lâf etti…

★

Canlarım:

“Yabancıya yasak” demeye başladınız mı…

Küresel yatırımcıyı endişelendirirsiniz…

O: “Getirdim” dediğiniz 300 milyar doların…

30 milyar dolarını bile getiremezsiniz…

★

Oysa…

Her yasak…

Ya fiyat artışı getirir…

Ya da:

Rüşvet…

Ve…

Arkadan dolanma…

Yani:

Yasalara karşı hile yapma…

★

Hâlbuki…

Doğrusunu:

Gelişmiş liberal demokrat ülkeler yapıyor…

Nasıl mı?..

Konuta yatırım yapmayı…

Kârlı bir yatırım olmaktan çıkararak…

★

Meselâ:

İki yıl içinde kiraya verilmeyen…

Veya satılmayan konutları:

Tapu değerleri üzerinden yüksek oranda vergilendirerek…

★

Bu zorunlu açıklamayı yaptım çünkü…

Ekonomik akıl:

Yasakçılıktan…

Ve…

“Halkın bir kesimine dalkavukluk” yapmaktan çok daha iyidir…

★

Sözümün özü canlarım:

CB seçimlerinde oyum Kılıçdaroğlu’na…

Çünkü…

Ehemini mühimine tercih etmekten vazgeçmeyeceğim…

★

Zira…

Ehem olan:

Erdoğan zihniyetinin siyaset dünyamızdan çekilmesi…

Onun yerini:

Özgürlükçü/Liberal…

Demokrat…

Hukukun üstünlüğü…

Ve…

Kuvvetler Ayrılığı ilkelerine bağlı…

Yargı bağımsızlığını tesis etmiş…

Gelir paylaşımında:

En az eşitsizliği hedefleyen…

İnsan haklarına saygılı bir cumhurbaşkanının…

Ve:

Parlamento çoğunluğunun alması…

500 dolara

Hasidik bir Yahudi kadının güzelliğinden etkilenen adam:

“Saçınızdan bir tel verin 100 dolar vereyim” dedi…

Hasidik Yahudi kadın cevap verdi:

“500 dolar verin, tamamı sizin olsun…”.

AKP: %30’un altına düştü

Erdoğan’ın anketçisi Hilmi Daşdemir; son bulduğu(!) anket sonuçlarını Sabah ile paylaşmış:

“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik…”.

★

Peki…

Hilmi:

“Bütün anketlerde Erdoğan önde” demek yerine:

Neden:

“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik” demiş…

★

Çünkü…

Hilmi’nin çalışma arkadaşları da biliyorlar ki…

Kendi yaptıkları anketlerde bile:

“Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor…”.

Ama…

★

Hilmi…

Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi ve pek çokları gibi:

Görevinin gereğini yerine getirmek zorunda olduğundan…

Kendisine ve pek çok meslektaşına:

Sahip oldukları servetleri kazandıran Erdoğan’ı:

Üzmek istemiyor…

Ondan dolayıdır ki:

Doğru sonuç yerine…

Erdoğan ve müzmin AKP’lileri sevindirecek:

“Anket(!)” sonuçları veriyor…

★

Oysa…

Atalarımız ne güzel söylemiş:

“Korkunun ecele faydası yoktur…”.

★

Bu gerçeğe rağmen…

Korkularının…

Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını engelleyemeyeceğini:

Kabul edemiyorlar…

★

NOT:

Aralarında:

“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik” açıklaması yapan OPTİMAR’ın anketinin de bulunduğu anket sonuçları tabloda görüldüğü gibi.

Yani…

“Erdoğan’ın önde göründüğü” tek anket:

Hilmi’nin anketi…

İlk turda

Bugüne kadar kişisel anket sonuçlarımda yanılmadığımı bilenlere…

Kendi seçim tahminimi söyleyeyim:

AKP, 2002 seçimlerinde aldığı oy oranının altında…

CHP, Muharrem’in 2018 CB seçimlerinde aldığı oyun üzerinde oy alacak…

★

Bunun böyle olduğunu görmemize sadece:

13 gün kaldı…

★

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları mı?..

Hilmi’nin sonuçlarını açıklayamadığı anket sonuçlarının:

Doğru olduğu kanaatindeyim…

Yani:

Kılıçdaroğlu:

İlk turda kazanıyor…

İTO’nun enflasyonu

Bildiğiniz gibi, İstanbul Ticaret Odası yaklaşık son 20 yıldır:

AKP’yi destekliyor…

Hatta…

Aylık ve yıllık enflasyon oranlarında da TÜİK’le ters düşmemeye gayret gösteriyor…

Ancak…

★

Son aylarda ya:

İTO, vicdana geldi…

Ya da TÜİK:

Vicdandan iyice:

Uzaklaştı…

★

İTO verilerine göre…

İstanbul’un nisan ayı enflasyon oranı:

Yüzde 4,57 artarak:

Yıllık:

Yüzde 62,46 oldu…

★

Bakalım:

TÜİK kaç açıklayacak?..

İtiraf edecekler



Hilmi Daşdemir’in asıl ilginç gözlemi:

AKP-CHP arasındaki oy oranı…

★

2002’den bu yana yapılan bütün seçimlerde…

Ve…

Hilmi’nin daha önceki seçimlere giderken bulduğu anketlerde:

AKP, CHP’ye en az %20 fark atardı…

★

İlk kez…

Ve hem de Hilmi’nin anketine göre:

AKP, CHP’den sadece:

8 puan önde…

★

Bu duruma göre…

Ya CHP %30’u geçti…

Ya da AKP:

%30’un altına düştü…

★

OPTİMAR çalışanları seçim öncesi tabii ki sessizliği tercih edecekler…

Ama…

Seçimlerden sonra…

Bu yazımın doğru olduğunu:

İtiraf edecekler…

Biliyormuş

Bektaşi’ye:

“Dünya öküzün boynuzlarının üstünde duruyormuş, ne diyorsun; doğru olabilir mi?..”.

Gülmüş baba Erenler:

“Valla” demiş… “Onu bilmem ama buna inanan çok sayıda öküz olduğunu biliyorum…”.

Mutlaka kaybetmelidir

Erdoğan:

Her “barış” deyişinden sonra…

Neden:

Savaşmamız gerektiğini anlatan nutuklar attı…

★

Ne zaman:

“Bir ülkede adalet çökerse Devlet de çöker” dediyse…

Hemen akabinde:

Cumhuriyet tarihimizin en kötücül adaletsizliklerinin altına:

İmza atmıştır…

★

Ne zaman: “Birbirimize karşı hoşgörülü olalım, hatalarımızı görmezden gelelim” demişse…

Ertesi gün:Nasıl da tahammülsüz ve hoşgörüsüz olduğunu kanıtlamak için:

80-90 yıl öncesine gidip…

Muhaliflerine mal edeceği suçlar üretmiştir…

★

İşte bu…

Demokratik hukuk devleti cumhurbaşkanına yakışmayacak oksimoron davranışları nedeniyle Erdoğan:

Mutlaka kaybetmelidir…

Günün atasözü

Bir Çin atasözü şöyle der:

“Köpekler, yedikleri yemeğe bakarlar…

Sahiplerinin…

Çaldıkları parayla onların karınlarını doyurmaları:

Umurlarında bile olmaz…

Ve…

Sahiplerini korumaya:

Devam ederler…”.

Dünün tweeti

Dogu Ergil

@DoguErgildogu

Siyaset, yanlışların tekrarlanamayacağı bir oyundur. Tekrarlanıyorsa, ya insanları aldatmakta ustalaşmış bir kadro ya da aldatılmayı küçük avantajlar karşılığında kabul eden bir kitle vardır.