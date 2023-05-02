Memduh Bayraktaroğlu
2 Mayıs 2023

Kemal Bey’in her görüşüne ‘evet’ demek zorunda mıyım?

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyona yakın konut stoku olduğu biliniyor…

Bu konutlar satılmadıkları

Ya da:

Kiraya verilmedikleri için:

Boş…

Haliyle…

Konut arzı…

Konut talebine yetişemiyor…

Konut arzı düşük…

Konuta talep çok yüksek olduğu için:

Konut kiraları da…

Konut fiyatları da:

Acayip yüksek…

Kemal Bey: “Yabancıya konut satışını yasaklayacağım” diyerek:

Piyasa ekonomisinin özüne aykırı bir lâf etti…

Canlarım:

“Yabancıya yasak” demeye başladınız mı…

Küresel yatırımcıyı endişelendirirsiniz…

O: “Getirdim” dediğiniz 300 milyar doların…

30 milyar dolarını bile getiremezsiniz…

Oysa…

Her yasak

Ya fiyat artışı getirir…

Ya da:
Rüşvet…

Ve…

Arkadan dolanma…

Yani:
Yasalara karşı hile yapma…

Hâlbuki…

Doğrusunu:

Gelişmiş liberal demokrat ülkeler yapıyor…

Nasıl mı?..

Konuta yatırım yapmayı…

Kârlı bir yatırım olmaktan çıkararak…

Meselâ:

İki yıl içinde kiraya verilmeyen…

Veya satılmayan konutları:

Tapu değerleri üzerinden yüksek oranda vergilendirerek

Bu zorunlu açıklamayı yaptım çünkü…

Ekonomik akıl:

Yasakçılıktan…

Ve…

“Halkın bir kesimine dalkavukluk” yapmaktan çok daha iyidir…

Sözümün özü canlarım:

CB seçimlerinde oyum Kılıçdaroğlu’na…

Çünkü…

Ehemini mühimine tercih etmekten vazgeçmeyeceğim…

Zira…

Ehem olan:

Erdoğan zihniyetinin siyaset dünyamızdan çekilmesi…

Onun yerini:

Özgürlükçü/Liberal…

Demokrat…

Hukukun üstünlüğü…

Ve…

Kuvvetler Ayrılığı ilkelerine bağlı…

Yargı bağımsızlığını tesis etmiş…

Gelir paylaşımında:

En az eşitsizliği hedefleyen…

İnsan haklarına saygılı bir cumhurbaşkanının…

Ve:
Parlamento çoğunluğunun alması…

500 dolara

Hasidik bir Yahudi kadının güzelliğinden etkilenen adam:

“Saçınızdan bir tel verin 100 dolar vereyim” dedi…

Hasidik Yahudi kadın cevap verdi:

“500 dolar verin, tamamı sizin olsun…”.

AKP: %30’un altına düştü

Erdoğan’ın anketçisi Hilmi Daşdemir; son bulduğu(!) anket sonuçlarını Sabah ile paylaşmış:

“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik…”.

Peki…

Hilmi:

“Bütün anketlerde Erdoğan önde” demek yerine:

Neden:

“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik” demiş…

Çünkü…

Hilmi’nin çalışma arkadaşları da biliyorlar ki…

Kendi yaptıkları anketlerde bile:

“Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor…”.

Ama…

Hilmi…

Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi ve pek çokları gibi:

Görevinin gereğini yerine getirmek zorunda olduğundan…

Kendisine ve pek çok meslektaşına:

Sahip oldukları servetleri kazandıran Erdoğan’ı:

Üzmek istemiyor…

Ondan dolayıdır ki:

Doğru sonuç yerine…

Erdoğan ve müzmin AKP’lileri sevindirecek:

“Anket(!)” sonuçları veriyor…

Oysa…

Atalarımız ne güzel söylemiş:

“Korkunun ecele faydası yoktur…”.

Bu gerçeğe rağmen…

Korkularının…

Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını engelleyemeyeceğini:

Kabul edemiyorlar…

NOT:

Aralarında:

“Erdoğan’ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik” açıklaması yapan OPTİMAR’ın anketinin de bulunduğu anket sonuçları tabloda görüldüğü gibi.

Yani…

“Erdoğan’ın önde göründüğü” tek anket:

Hilmi’nin anketi…

İlk turda

Bugüne kadar kişisel anket sonuçlarımda yanılmadığımı bilenlere…

Kendi seçim tahminimi söyleyeyim:

AKP, 2002 seçimlerinde aldığı oy oranının altında…

CHP, Muharrem’in 2018 CB seçimlerinde aldığı oyun üzerinde oy alacak…

Bunun böyle olduğunu görmemize sadece:

13 gün kaldı…

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları mı?..

Hilmi’nin sonuçlarını açıklayamadığı anket sonuçlarının:

Doğru olduğu kanaatindeyim…

Yani:

Kılıçdaroğlu:

İlk turda kazanıyor…

İTO’nun enflasyonu

Bildiğiniz gibi, İstanbul Ticaret Odası yaklaşık son 20 yıldır:

AKP’yi destekliyor…

Hatta…

Aylık ve yıllık enflasyon oranlarında da TÜİK’le ters düşmemeye gayret gösteriyor…

Ancak…

Son aylarda ya:

İTO, vicdana geldi…

Ya da TÜİK:

Vicdandan iyice:

Uzaklaştı…

İTO verilerine göre…

İstanbul’un nisan ayı enflasyon oranı:

Yüzde 4,57 artarak:

Yıllık:

Yüzde 62,46 oldu…

Bakalım:

TÜİK kaç açıklayacak?..

İtiraf edecekler

Hilmi Daşdemir’in asıl ilginç gözlemi:

AKP-CHP arasındaki oy oranı

2002’den bu yana yapılan bütün seçimlerde…

Ve…

Hilmi’nin daha önceki seçimlere giderken bulduğu anketlerde:

AKP, CHP’ye en az %20 fark atardı…

İlk kez…

Ve hem de Hilmi’nin anketine göre:

AKP, CHP’den sadece:

8 puan önde

Bu duruma göre…

Ya CHP %30’u geçti

Ya da AKP:

%30’un altına düştü…

OPTİMAR çalışanları seçim öncesi tabii ki sessizliği tercih edecekler…

Ama…

Seçimlerden sonra

Bu yazımın doğru olduğunu:

İtiraf edecekler…

Biliyormuş

Bektaşi’ye:

“Dünya öküzün boynuzlarının üstünde duruyormuş, ne diyorsun; doğru olabilir mi?..”.

Gülmüş baba Erenler:

“Valla” demiş… “Onu bilmem ama buna inanan çok sayıda öküz olduğunu biliyorum…”.

Mutlaka kaybetmelidir

Erdoğan:

Her “barış” deyişinden sonra…

Neden:

Savaşmamız gerektiğini anlatan nutuklar attı…

Ne zaman:

“Bir ülkede adalet çökerse Devlet de çöker” dediyse…

Hemen akabinde:

Cumhuriyet tarihimizin en kötücül adaletsizliklerinin altına:

İmza atmıştır…

Ne zaman: “Birbirimize karşı hoşgörülü olalım, hatalarımızı görmezden gelelim” demişse…

Ertesi gün:Nasıl da tahammülsüz ve hoşgörüsüz olduğunu kanıtlamak için:

80-90 yıl öncesine gidip…

Muhaliflerine mal edeceği suçlar üretmiştir…

İşte bu…

Demokratik hukuk devleti cumhurbaşkanına yakışmayacak oksimoron davranışları nedeniyle Erdoğan:

Mutlaka kaybetmelidir…

Günün atasözü

Bir Çin atasözü şöyle der:

Köpekler, yedikleri yemeğe bakarlar

Sahiplerinin…

Çaldıkları parayla onların karınlarını doyurmaları:

Umurlarında bile olmaz…

Ve…

Sahiplerini korumaya:

Devam ederler…”.

Dünün tweeti

Dogu Ergil

@DoguErgildogu

Siyaset, yanlışların tekrarlanamayacağı bir oyundur. Tekrarlanıyorsa, ya insanları aldatmakta ustalaşmış bir kadro ya da aldatılmayı küçük avantajlar karşılığında kabul eden bir kitle vardır.

Yazarlar
Kemal Bey’in her görüşüne ‘evet’ demek zorunda mıyım?
Memduh Bayraktaroğlu