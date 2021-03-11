Kemal Bey, İslam’a Rozet Taktı!

Celal Bayar Demokrat Parti’nin kuruluşunda Anadolu’yu gezer.

Köy köy kasaba kasaba teşkilatlarını kurma gayretindedir.

Bursa’nın bir ilçesindeki yeni açılacak teşkilat bir türlü asacak tabela bulamaz.

Sonunda CHP’nin eski bir tabelasını bulurlar… Tabelayı boyayarak üstüne Demokrat Parti yazarlar.

Ama boya az sürüldüğünden alttan CHP yazısı gözükür.

İlçe başkanı mahcup bir şekilde Celal Bayar’ın kulağına eğilir…

‘Celal Bey kusura bakmayın… Boya tam sürülmemiş, alttan CHP yazısı okunuyor’, der…

Celal Bey gülümser, “Mühim değil aziz kardeşim hepimizin döneceği yer nasıl olsa orasıdır. Dursun elleme!”

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Kılıçdaroğlu’nun dün Cihangir İslam’a rozet takma fotoğrafını gördüğümde aklıma bu olay geldi.

CHP’nin nasıl büyük bir şemsiye olduğunu bir kez daha düşündüm.

Güneşli havayı gören kaçar, yağmur başlayınca sığınır…

Sonra “Benim hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti” diyen Ahmet Davutoğlu aklıma geldi.

Özdağ saldırısından sonra ilk ziyaretine gelen Kılıçdaroğlu’na nasıl da medyun bakıyordu.

Tıpkı Menderes’in hapse attırdığı sağın efsane ismi Osman Bölükbaşı’nın cezaevinde ziyaretine gelen İsmet Paşa’nın gözlerine baktığı gibi…

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Dejavu değil… Tarihsel bir sarmal içindeyiz.

Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz.

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Cihangir Bey daha 24 Haziran 2018’de CHP listelerinden seçildi.

15 gün sonra güneşi gördü… İstifa etti.

7 Temmuz 2018’de Saadet’e geçti.

Mart 2020’de Saadet’ten de istifa etti.

Bağımsız milletvekili oldu.

Bağımsız olarak kalması halinde ilk seçimlerde dışarıda kalma durumu belirdi… Tabi bir de fezlekesi var. Unutmayayım.

Yani sağanak başlayınca…

Saadet şemsiyesinin de iyiden iyiye delinip su aldığını görünce…

Tekrar hoop CHP’ye…

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Cihangir Bey’in 3 yılda 3 kez hat değiştirmesinin cevabını kendisine bırakalım.

Ama biz şu sorunun peşine takılalım.

Cihangir İslam geri döndü iyi tamam…

Amma velakin…

Kemal Bey neden geri aldı?

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CHP seçmeni bu sorunun cevabını arıyor…

Kılıçdaroğlu, İslam’a neden rozet taktı?