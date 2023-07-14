Kemal Bey cehennemin kapılarını açtı!

Bu köşeyi takip edenler gayet iyi bilir; 2011 seçimlerinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu’nu defalarca ve ağır şekilde eleştirdiğim bir yığın yazım var…

Ancak son genel seçimler esnasında Millet İttifakı’na destek verdim. Kemal Bey, ittifakın adayı olarak açıklandığında ise tüm handikapları bir yana bırakıp, kazanması için yazılar yazdım. Seçimlerden hemen önce yazdığım “Cehennemin kapılarını kapatacak adam” başlığıyla yazdığım yazıda da desteğimi açıkça ifade ettim…

Seçimler küçük bir farkla kaybedildiğinde, önünde neredeyse secdeye varacak kimilerinin 180 derecelik dönüşü midemi bulandırdığı, muhtemel adaylara da güvenemediğim için Kemal Bey’in bir süre daha partinin başında kalması ve sonrasında koltuğunu halkın güven duyacağı seveceği birine teslim etmesi gerektiğini yazdım…

Ne yazık ki, seçim sonrası süreçte Kemal Bey iyi bir sınav veremedi… Tam tersine, o koltuktan ayrılmayacağına dair pek çok mesaj verdi, parti isterse aday olabileceğini söyledi… Bunlar tabanda hayal kırıklığı ve güvensizliği hiç olmadığı kadar zirveye taşıdı…

Hepsini bir bir izledim ve benim de hayal kırıklığı, güvensizliğim ve tabii üzüntüm giderek arttı…

Aslında bunların da aşılabileceğini, taşların yerine oturabileceğini düşünerek biraz daha zaman tanımayı düşünürken, hiç ihtimal vermeyeceğim, tüylerimi ürperten bir iddia ortaya atıldı:

– Levent Gültekin’in yenilip yutulması olanaksız sözleri!

“Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok!”

Bilmeyenler için kısaca anlatayım…

Levent Gültekin, Medyascope’tan Ruşen Çakır’la çıktığı ortak yayında aynen şu konuşmayı yaptı; noktasına, virgülüne dokunmadan paylaşıyorum:

– Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter’daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl nisan ayında. Gittim Kemal Bey’e ‘Ben bir kitap yazdım, akışa göre sizi aday yapıyorlar 2023’te’ dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim…

Nasıl yani?’ dedi. Sizi aday yapıyorlar deyip isimleri verdim Kemal Bey’e. ‘Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen… Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme dedim… Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? “Ülke bitti hiçbirimiz kurtaramayız” dedi. Ben de bunun üzerine ‘Kemal Bey ne diyorsun Allah’ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?’ dedim ‘’Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız’ dedi. Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!’ dedim, bana ‘Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok’ dedi.” Bu korkunç iddia gündeme bomba gibi düştü doğal olarak… CHP gayet zayıf bir açıklamayla bu iddiayı “hayal ürünü” olarak niteledi… Kemal Bey ise her zamanki gibi suskun kaldı. Ancak gerçekler gibi saklananların da ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var! – Kemal Bey bu iddiaya yanıtını Babala TV’de üstelik seçiminden önce milyonların izlediği programda vermişti zaten…

Kemal Bey bu iddiaya yanıt vermezseniz o koltukta oturamazsınız!

Kemal Bey seçim öncesinde Babala TV’ye muhalif sorulara yanıt vermek için çıkmıştı. 7.5 saatlik programda gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Ancak ben dahil bir çok kişi programın sonlarına doğru bir soruyu ve dinletilen ses kaydını kaçırdık! Bir genç, Levent Gültekin ile Kemal Bey arasında geçen, yukarıda okuduğunuz konuşmayı dinletti ve doğru olup olmadığını sordu. Kemal Bey, her zamanki gibi gayet sakin bir şekilde bakın ne dedi: –Kendisini tanırım, gayet iyi bir gazetecidir. Şimdi bizim sınırlarımızda düşündüğümüz tarım şekli…

Kemal Bey hiç de ustaca olmayan bir şekilde soruyu atlatmış, yanıt vermekten kaçınmıştı! İnsan ister istemez “neden” diye soruyor doğal olarak, “doğru olduğu için mi?” Sorusu beyninizi adeta oyuyor! Diğer taraftan gazeteci Gültekin, sosyal medya hesabından Kemal Bey’i yüzleşmeye çağırıyor! Durum tabanın (ve benim) hayal kırıklığını bile aşmış CHP’nin geleceği ile ilgili bir olmazsa olmaz vaziyet halini almıştır! Buradan Kemal Bey’e sesleniyorum; lütfen ortaya çıkıp açıklayın; “Ülke bitti, hiç birimiz kurtaramayız” ne demek? Siz ülkeyi kurtaramayacağınızı bilerek, seçimde kaybedeceğinizi bilerek mi adaylığa evet dediniz? Kendi adaylığınızı engelleyemeyeceğinizi itiraf etmenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Levent Gültekin’nin isimlerini vermeden suçladığı kişiler kimlerdir. Sizi bu noktaya kim ya da kimler sürüklemiştir? Bu soruları gayet açık şekilde yanıtlamazsanız, “Kılıçdaroğlu bir projedir” iddiasını net biçim de reddetmezsiniz o koltukta bir dakika bile oturmanız CHP’nin bir asırlık geçmişine, bu partiye gönül vermiş milyonlara hakaret olacaktır. O zaman şu sorunun ezikliğini yaşatmanız kaçınılmaz olacaktır: –Siz bir piyon musunuz?

Ne kadar yazık, ne denli utanç verici… Yazarken ben utanıyorum!