Kegel egzersizi nedir?

Cinsel organları saran aşk kaslarının güçlendirilmesini sağlayan Kegel egzersizi; vajinismustan erken boşalmaya kadar birçok cinsel problemin tedavisinde kullanılır…

Bu yöntem benim sorunumu çözer mi?

SORU:

41 yaşında bir erkeğim. Ara sıra ereksiyon sorunu yaşıyorum. Bir arkadaşım Kegel egzersizini önerdi. Sizce bu egzersiz benim problemime çözüm sağlar mı? E.G./Hatay

CEVAP:

Kegel egzersizleri, aşk kasları adı verilen pelvik taban kaslarını güçlendirmek için yapılması önerilen egzersizlerin başında geliyor. Küçük tuvalet yapılırken kişinin istediği zaman durabilmesini sağlayan kaslar aşk kaslarıdır. Egzersizse baş­lamadan önce idrar torbanızı boşaltın. Pelvis kaslarınızı kasın ve 10’a kadar sayıp, kasları tamamen gevşetin ve yine 10’a kadar sayın. Bu işlemi günde 3 kez tekrarlayın. Kimse fark etmeyeceği için her yerde ve her zaman yapabileceğiniz bu egzersizler, başta vajinismus (seks yapma korkusu), disparoni (ağrılı cinsel ilişki), cinsel isteksizlik, erken boşalma, ikti­darsızlık olmak üzere cinsel işlev bozuk­luklarını tedavide de kullanılıyor. Genital bölgedeki kan dolaşımını güçlendiriyor, bu da cinsel isteği ve cinsel yaşamın kalite­sini artırıyor. Daha güçlü ve zevk veren orgazmlar yaşanmasını sağlıyor. Kadınlar­da küçük tuvaleti daha rahat tutabilmeye yardımcı oluyor. Bu egzersizlerle erkekler güçlü ereksiyon elde edebiliyor, boşalma­larını daha iyi kontrol edebiliyor.

İlişkimizi düzeltmek için ne yapabiliriz?

SORU:

Eşimle evlendiğimizden beri hemen her konuda tartışıyoruz. 3 yıldır evliyiz, cinsel hayatımız da bitti. Bize ne önerirsiniz? H.R./Isparta

CEVAP:

Çift terapisi ya da cinsel tedavi yapan terapistlerin terapi planı oluştururken en zorlandıkları konu sorunun kaynağını tespit etmektir. Çünkü bazen cinsel sorunlar evlilikteki sorunlara, bazen de evlilik sorunları cinsel sorunlara neden olur. Hangisinin öncelikli olduğu anlamak için sorunların başlangıcına gitmek gerekir. Yazdıklarınızdan sizin daha çok evlilikteki çatışmaların cinsel yaşamı olumsuz etkile­diği anlaşılıyor. Böyle durumlarda öncelikle evlilikteki çatışmaların azaltılması, eşlerin birbirleriyle duygusal olarak yeniden yakın olmalarına odaklanılır. Duygusal yakınlık oluştuğunda buna erotik ortam yaratma ve erotik çift olma uygulamaları eklenir.

Cinsellikten neden zevk alamıyorum?

SORU:

28 yaşındayım, 5 aydır evli bir kadınım. Cinsellikten hiç zevk alamıyorum. Orgazmı hiç yaşamadım. Zamanla zevk alır mıyım? S.R./İstanbul

CEVAP:

Ülkemizde kadın olmak çok zordur. Evlilik öncesi herhangi bir cinsel deneyimi olursa seks düşkünü, olmazsa soğuk, (frijit) kadın olarak görülür. Bu ön yargılar kadınları kendi bedenlerine ve cinselliğe yabancı­laştırıyor ve cinsel gelişim evreleri olması gerektiği gibi gelişmiyor. Kişinin ilk cinsel nesnesi önce kendi bedenidir. Erotik düşün­celer eşliğinde kendine dokunarak ilk cinsel hazzı keşfeden kadın ve erkek sonraki dö­nemlerde bu haz duygusunu eşi ya da part­neriyle daha kolay yaşayabilir. Ama çeşitli nedenlerle bu bunu yapamayanlar evlen­diklerinde cinselliğe karşı bir yabancılık ve zorluk çeker. Aşamadığınız yerde birbirinize karşı cinsel isteğiniz tümüyle bitmeden, bir uzmandan destek almanız uygun olur.