‘Kedi’dir o kedi

Trabzonspor bu sezon bir türlü ne ritmini bulabildi ne de kendine gelebildi. Geçen sezonun şampiyonunun tadı tuzu yok. Dost acı söyler; hakemler ve VAR ortaya çıkmasa galibiyete hasret kalacaklar. Şampiyonlar Ligi’ne kalınamadığı için nasıl ödeneceği belli olmayan paralar harcayarak önemli transferler yaptılar. Ancak gelen gideni aratır misali bir Trabzonspor izlemeye başladık. Ne gidenlerin yeri doldu ne de gelenler havasını buldu. Diyeceksiniz ki, “Yahu takım galip geliyor ama sen eleştiriyorsun…”

Haklısınız Trabzonspor’un Ümit’i VAR! Nereden çıktı diyeceksiniz. Kayseri’de ortaya çıktı. Evet maçın hakemi Ümit Öztürk ve VAR. Hep VAR diye yazıyorum ama VAR olmasa Trabzonspor için şimdi başka şeyler konuşuyor olacaktık.

Milli aradan önce kendi sahasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta da olduğu gibi yine hakem, VAR ve yine penaltı. Tesadüf diyeceğim ama fazla iyimser olurum galiba. Tesadüflere pek inanmam. Mucize diyeceğim o da olmayacak.

İyi olan tarafı ise bir şekilde önce Gaziantep FK daha sonra da Kayserispor karşısında geriden gelerek üç puan almak. Bu iyi tarafı. Bir de tesadüf olanlara bakalım.

İki maçta iki ayrı hakem, birer penaltı ve penaltıların VAR ve hakemler işbirliği ile verilmesi. En önemlisi ise penaltıların uydurma olması. Ben bütün bu olanlara tesadüf diyemeyeceğim. Kedidir o kedi!

Kedi demişken tabiri yerinde ise kedi gibi kaleci olan Uğurcan’a da bu sezon bir şeyler olmuş. Ne özgüveni kalmış ne kediliği. Bence biraz dinlendirilmesinde fayda var. Yoksa bu yapılan hatalar karşısında ilerleyen haftalarda ne böyle hakemler ne de bana göre yok olan VAR bulabilirsiniz. Tesadüflerle bir yere kadar.