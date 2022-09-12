Keçiören Belediyesi bina inşaatı yaptıracak
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Keçiören Belediyesi bina inşaatı yaptıracak

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre bina inşaatı yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bağlum Hisar Mahallesi Kapalı Spor Salonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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