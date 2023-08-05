KDK’dan, öğrenciye pansiyon ücreti iadesi kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Düzce’de depremde hasar görünce kapatılan pansiyon için ödediği ücreti geri isteyen öğrenciye, ücret iadesi yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK’ya başvuran vatandaş, 23 Kasım 2022’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde, oğlunun yatılı eğitim gördüğü Anadolu Lisesi ve bahçesindeki pansiyonun hasar gördüğünü, bu yüzden öğrencilerin başka okul ve pansiyonlara gönderildiğini belirtti. Başvurucu, deprem bölgesinde insanlar evlerine dahi girmeye çekinirken oğlunu başka bir yurda göndermediğini ve pansiyon hizmetinden faydalanmadığını belirterek, depremden 1 gün önce ödediği pansiyon bedelinin ikinci taksitinin iade edilmesini istedi. Talebi kabul edilmeyince de KDK’ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, kararında depremin hem idare hem de kişiler açısından öngörülemez ve olağan dışı bir durum olduğuna, mücbir sebep olarak kabul edilen depremin etkilerinin azaltılması için idarelerin sorumluluklarının olduğuna dikkat çekti. Deprem mağduru öğrencinin depremde hasar gören pansiyondan eğitim-öğretime kapatıldığı için hizmet almadığı göz önüne alındığında başvuru konusu ödenen pansiyon bedelinin sosyal adaletin tesis edilmesi açısından iadesinin yapılmasının yerinde olacağı belirtildi. KDK, Sosyal adaletin sağlanması adına deprem nedeniyle eğitim ve öğretime kapatılan pansiyon için ödenen tutarın iadesinin yapılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı da KDK’nın kararı üzerine söz konusu iadeyi yaparak, KDK’ya da bilgi verdi.

(DHA)