Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı

“Şair ceketli çocuk”, sanatçı Kazım Koyuncu, 18’inci ölüm yıl dönümünde Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy’deki (Pançol) mezarı başında anıldı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Koyuncu’yu, “Kazım bir şeyi ortaya çıkardı, unutmuş olduğumuz devrimci ruhumuzu, 12 Eylül faşizminde yenildiğimiz, yenik düştüğümüz o devrimci ruhu ortaya çıkardı. Nesi ile? Gitarının teliyle, sözüyle, duruşuyla, her şeyiyle bize… Sadece müzik yapmadı, aslında devrimciliği tekrar hatırlattı Kazım bize. Onun için Kazım sıradan bir insan, bir müzisyen değil bizim için” dedi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Devrimci, Laz müzisyen kardeşim benim Kazım Koyuncu çok uzun yıllar daha bizimle olacak. Türkülerini biz söylemeye devam ediyoruz, siz söylemeye devam edeceksiniz. Bugün iyi ki buradayız, büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk. Kazım’a selam olsun” sözleriyle andı.

Karadeniz müziğinin önemli temsilcisi, “Şair ceketli çocuk” Kazım Koyuncu, 18 yıl önce bugün 33 yaşında yaşamını yitirdi. Koyuncu’nun sevenleri, ölüm yıl dönümünde doğduğu, büyüdüğü köy olan, Lazca adıyla Pançol’daki mezarı başında andı.

Anma törenine; yakınları, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Karadeniz’in birçok kentinden gelen sevenleri katıldı. Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ile Borkça Belediyesi Kadın Korosu, Koyuncu’yu mezarı başında eserlerini seslendirerek andı.

BİLGİN: “KAZIM HER ŞEYDEN ÖNCE BİR DEVRİMCİYDİ”

Kazım koyuncu ailesi adına Hasan Bilgin, şunları söyledi:

“Kazım Koyuncu anma törenine hoş geldiniz. Bizlere arkadaşlık eden siz kadim dostlara bu güneşin altında gelip bizlerle beraber yaramıza merhem olduğunuz için ayriyeten teşekkür ediyorum ve sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Tabii herkesin duygularında bir şeyler anlatmak ve içinde var olan sözcükleri aktarmak istiyor. Biliyorsunuz ki bir ağaç kendine ait toprakta büyür ve bizler de bu topraklarda ortaya koyduğumuz değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Kazım her şeyden önce kendisi bir devrimciydi ve bulunduğu mücadele alanında hiçbir zaman perdenin arkasında değil hep perdenin ve masanın önünde gitarına vurduğu telinde, dilinden dökülen sözcüklerinde aktarmıştır. Sanat biliyorsunuz ki bir devrimdir ve sanatı icra edenler de devrimcidir. 6 Şubat günü ülkemizin yaşadığı çok acı ve yaşam hakları alındı insanların ve neden alındı deyince hep kader dendi. Ama ne yazık ki kader olmadığını her birimiz bunları yaşayarak gördük. Seneler önce Kazım bir konuşmasında ülkenin doğasıyla, dereleriyle yapısıyla, yerleşim yeriyle bir açık televizyon programında şöyle şeyler ifade etmişti. ‘Anlatılmasından geçer, devlet benim haklarımı korumak için var der Kazım konuşmasında, heyelanlar oluyor bu kader mi sanki, depremler oluyor kader miydi bu, aynı şiddet ve her yerde depremler oluyor. İki kişi bayılıyor ve yaralanıyor kader mi bu. Bizim heyelanlardan her yıl bir sürü insan ölüyor kader mi bu, bu sizin kötü niyetli, yada beyinsizlik yaptığınız politikalar ve imara açılan yerler barajlar yapmak gibi şeyler, şeyler devam eder gider.'”

EKMEKÇİ: “KAZIM YÖREMİZİN YETİŞTİRMİŞ OLDUĞU VE ULUSLARARASI PLATFORMDA DİNLENEN BİR SANATÇIYDI”

Hopa belediye Başkanı Taner Ekmekçi “Dostumuz arkadaşımız, sanatçımız Kazım Koyuncu’nun vefakar dostları Kazım Koyuncu’nun 18’inci ölüm yıl dönümü anma töreninde mezarı başında toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı günde katılım sağladığınız için hepinize Koyuncu Ailesi ve kendi şahsım adına teşekkür ediyor saygılar ve sevgiler sunuyorum. Kazım Koyuncu’nun sanatçı ve müzisyen tarafından ayrı bir tarafı da vardı ve devrimciliği de ön taraftaydı. Kazım Koyuncu yöremizin çıkarmış olduğu, uluslar arası platformlarda kabul görmüş ve birçok ülkede hala eserleri seslenmektedir ve yöremizde Kazım Koyuncu ile birlikte birçok sanatçının çıkmasına neden olmuş ve öncülük yapmıştır. Bu anlamda kendisini burada saygı ve sevgiyle anıyorum” dedi.

ÇERVATOĞLU: “UNUTMUŞ OLDUĞUMUZ DEVRİMCİ RUHUMUZU, 12 EYLÜL FAŞİZMİNDE YENİLDİĞİMİZ, YENİK DÜŞTÜĞÜMÜZ O DEVRİMCİ RUHU ORTAYA ÇIKARDI”

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu da Koyuncu’nun mezarı başında şunları söyledi:

“Burada konuşmak kolay değil. Kazım ile ben de geçmişte benim de tanışıklığım var. Karadeniz’de müzik deyince Kazım’dan önce ve Kazım’dan sonra diye tarifliyorum ben. Kazım’dan önce, evet, çok değerli edebiyatçı, yazar, sanatçı bu böyle yine yetiştirdi. Kazım’dan sonra da yetişti, yetişiyor da. Ama Kazım bir şeyi ortaya çıkardı, unutmuş olduğumuz devrimci ruhumuzu, 12 Eylül faşizminde yenildiğimiz, yenik düştüğümüz o devrimci ruhu ortaya çıkardı. Nesi ile? Gitarının teliyle, sözüyle, duruşuyla, her şeyiyle bize… Sadece müzik yapmadı, aslında devrimciliği tekrar hatırlattı Kazım bize. Onun için Kazım sıradan bir insan, bir müzisyen değil bizim için. Buraya gelip günah çıkardığımız bir yer de değil. Evet 18 yıl olmuş. Doğan çocuk 18 yaşında, Kazım ile büyüyor. Böyle bir Kazım.”

“DEVRİMCİ RUHU, DÜŞÜNCESİ, YAŞAM TARZI YENİ DOĞAN ÇOCUKLARA HALA UMUT OLUYOR, MÜZİĞİYLE, DURUŞUYLA, SÖZÜYLE”

Çervatoğlu, “Evet, kalbi durdu, toprak oldu, etrafında çiçek oluyor. Devrimci ruhu, düşüncesi, yaşam tarzı yeni doğan çocuklara hala umut oluyor, müziğiyle, duruşuyla, sözüyle. İyi ki tanışım. Alternatif radyo döneminde Radyo Umut kurmuştuk. Oralarda bile çok emek vermiş, emektar olmuş bir arkadaşımız. Devrimci mücadelede de emek vermiş, omuzdaş olmuş bir arkadaşımız. Biz de Kazım ve Kazım gibi yoldaşlarımızın bize emanet ettiklerini yarını taşımaya çalışacağız” dedi.

OCAKLI: “DEVRİMCİ, LAZ MÜZİSYEN KARDEŞİM BENİM KAZIM KOYUNCU ÇOK UZUN YILLAR DAHA BİZİMLE OLACAK

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kazım Koyuncu’nun anmasında, “Dünyaya çok şey bırakan başka bir müzisyen yoktur. Kaçkar’ın eteklerinde bedeni toprakla buluşmuş binlerce insan vardır. Hakikaten devrimci, Laz müzisyen kardeşim benim Kazım Koyuncu çok uzun yıllar daha bizimle olacak. Türkülerini biz söylemeye devam ediyoruz, siz söylemeye devam edeceksiniz. Bugün iyi ki buradayız, büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk. Kazım’a selam olsun” diye konuştu. (ANKA)